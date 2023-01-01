Zanzara tigre, Alba accelera la prevenzione: trattamenti e controlli in tutta la città

CUNEO CRONACA - Prosegue il progetto di lotta alle zanzare promosso dalla Regione Piemonte e coordinato da IPLA S.p.A., al quale il Comune di Alba ha aderito per la prima volta nel 2026. L'iniziativa, finanziata per il 50% dalla Regione, ha l'obiettivo di contenere la proliferazione delle zanzare e ridurre il rischio di diffusione di malattie trasmesse da questi insetti attraverso un programma integrato di monitoraggio, prevenzione e trattamenti mirati.

Al 31 luglio il progetto ha visto un'intensa attività sul territorio comunale. È stato avviato un sistema di monitoraggio con trappole per la cattura delle zanzare adulte e con nove ovitrappole distribuite nei diversi quartieri della città per controllare la presenza della zanzara tigre. I dati raccolti consentono di individuare le aree più sensibili e di programmare interventi puntuali e tempestivi.

Parallelamente sono proseguiti i trattamenti larvicidi nelle caditoie pubbliche e nei principali focolai di sviluppo, utilizzando esclusivamente prodotti biologici. Gli interventi hanno interessato l'intero territorio comunale, suddiviso in sei zone operative, oltre ai cimiteri e ad altre aree particolarmente sensibili. Sono stati inoltre effettuati numerosi sopralluoghi in scuole, asili nido, strutture sanitarie, centri per anziani e altre realtà pubbliche e private, con l'obiettivo di individuare e rimuovere eventuali ristagni d'acqua e fornire indicazioni utili ai gestori delle strutture.

Accanto agli interventi sul campo prosegue anche l'attività di sensibilizzazione della cittadinanza, con la distribuzione di materiale informativo, l'installazione di cartelli divulgativi nei cimiteri comunali e la diffusione di aggiornamenti sul progetto, ricordando come il contributo dei cittadini sia fondamentale per eliminare i piccoli ristagni d'acqua nelle proprietà private, dove spesso si sviluppano i principali focolai della zanzara tigre.

“La lotta alle zanzare è un'attività che richiede continuità, programmazione e un forte lavoro di squadra – dichiarano il sindaco Alberto Gatto e l'assessore all'Ambiente Roberto Cavallo –. Per questo abbiamo scelto di aderire al progetto regionale di IPLA, che ci permette di affiancare agli interventi sul territorio un monitoraggio scientifico costante e una strategia di prevenzione efficace. La tutela della salute pubblica passa anche attraverso queste attività, spesso poco visibili ma fondamentali per migliorare la qualità della vita in città. Accanto all'impegno dell'Amministrazione è però indispensabile la collaborazione dei cittadini. Eliminare i ristagni d'acqua nei giardini, nei cortili, nei sottovasi e in tutti i contenitori che possono trasformarsi in focolai di sviluppo larvale è un gesto semplice ma determinante. Solo lavorando insieme possiamo rendere più efficace l'azione di prevenzione e contenere la presenza delle zanzare sul nostro territorio”.

QUI il link con le schede didattiche per scuole di ogni ordine e grado.