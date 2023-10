World Obesity Day, consulenze gratis dell'Asl Cn2 ad Alba e Bra per evitare il sovrappeso

CUNEO CRONACA - Anche l’ASL CN2 aderisce all’Obesity Day, la giornata nazionale rivolta alla sensibilizzazione sull’obesità e il sovrappeso, con un’iniziativa gratuita a favore della popolazione in cui la struttura di Epidemiologia, Promozione della Salute e Coordinamento Attività di Prevenzione, il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione e la Struttura di Nutrizione Clinica e Disturbi del Comportamento Alimentare, invitano la cittadinanza a prestare attenzione al tema del sovrappeso e del sovrappeso patologico, argomento di sempre maggiore attualità.

L’obesità rappresenta uno dei principali problemi di salute a livello mondiale ed è una condizione ormai universalmente riconosciuta come fattore di rischio per le principali malattie croniche. La sua prevalenza è in costante e preoccupante aumento andando a costituire una vera e propria emergenza a livello mondiale. Purtroppo questo problema di salute coinvolge oggi anche molti bambini e adolescenti, con importanti ripercussioni sulla loro salute presente e futura.

Nella giornata del 10 ottobre, ad Alba (Piazza Duomo – dalle ore 9 alle ore 12) e a Bra (Via Cavour, angolo via Principi di Piemonte, vicino alla Chiesa di San Rocco – dalle ore 14 alle ore 17) operatori sanitari esperti misureranno i parametri antropometrici e forniranno una breve consulenza nutrizionale finalizzata a indirizzare la popolazione verso uno stile alimentare sano.

Si invitano i cittadini a cercare l’ambulatorio mobile della Fondazione Ospedale Alba-Bra – allestito grazie alla creatività e all’impegno dell’artista Valerio Berruti nell’iniziativa l’“Abbraccio più forte” del 2020 – che con i suoi volontari coadiuverà gli operatori nell’accoglienza delle persone.

Per comprendere la dimensione del fenomeno il Ministero della Salute e il Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) promuovono e finanziano alcuni sistemi di sorveglianza della popolazione, mirati ad avere dati aggiornati sulla condizione di salute dei cittadini.

L’indagine OKkio alla SALUTE 2019 evidenzia che il 24,3% dei bambini fra i 6 e i 10 anni dell’ASL CN2 è in eccesso ponderale, dato più basso rispetto alla media nazionale (29,8%) e regionale (25,5%), ma ancora lontano dagli standard internazionali di riferimento. Inoltre, rispetto alla rilevazione precedente, emerge una sostanziale stabilità della prevalenza del sovrappeso (18,4% contro il 18,5% del 2016) ma un aumento dei soggetti obesi (5,9% contro il 3,8% del 2016).

Sulla base di quanto autodichiarato nell’ambito dello studio HBSC 2022 emerge inoltre che il 17,2% dei ragazzi e le ragazze piemontesi di 11, 13 e 15 anni risultano in eccesso ponderale (dato inferiore al quello nazionale (22,6%), ma in aumento rispetto alla rilevazione 2018 (15,7%)).

Per quello che riguarda la popolazione adulta, la Sorveglianza PASSI 2021-2022 evidenzia che nel nostro territorio (ASL CN2) il 25% delle persone è in sovrappeso, dato inferiore rispetto alla media nazionale (33%) e regionale (28%), e il 10% è in condizione di obesità, dato sovrapponibile ai valori nazionali e regionali.

Per quanto concerne in particolare la fascia di popolazione over-65, l’obesità ha un impatto sulla salute ancora maggiore quando a questa si aggiunge una condizione di cosiddetta “sarcopenia” (scarsa massa/forza/funzione muscolare) Questa condizione è presente sino all’80% degli anziani con obesità e rappresenta un problema molto rilevante, dal momento che sono affetti da sovrappeso od obesità rispettivamente il 41% ed il 14% degli italiani over-65, e la loro probabilità di avere limitazioni funzionali e nella propria autonomia è due volte e mezzo superiore rispetto ai coetanei normopeso.

Appare quindi evidente che il problema interessa tutte le fasce d’età ed è fondamentale mettere in campo delle proposte per tentare di invertire il trend quanto prima e nel modo più efficace possibile.

L’obiettivo di questa iniziativa sulle città di Alba e Bra è quello di sensibilizzare i cittadini verso questo importante problema di salute e di fornire degli spunti per poter migliorare il proprio stile di vita, mangiando in modo equilibrato e tenendosi in movimento.