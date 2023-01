Weekend tra schiarite e gelate, da lunedì un po' di neve anche a bassa quota nel Cuneese

CUNEO CRONACA - Flussi settentrionali garantiscono condizioni stabili e soleggiate sul Piemonte fino a domenica, con venti sostenuti per condizioni di foehn nelle vallate alpine nordoccidentali e settentrionali con locali rinforzi fino alle pianure adiacenti, più estesi e intensi in Val d'Ossola, Verbano, Novarese e Vercellese.

Da lunedì un minimo di pressione in quota, in moto retrogrado dal basso Tirreno verso il Mar Ligure, causa un'intensificazione dei flussi da nordest che determinano un peggioramento del tempo, con nevicate nelle vallate alpine sudoccidentali e precipitazioni deboli sparse anche sulle zone di pianura di Cuneese, Torinese, Astigiano e Alessandrino. Da segnalare locali gelate notturne, per le temperature minime ben al di sotto degli 0 °C anche in pianura.

Il pericolo valanghe rimarrà compreso tra il 2 moderato in quota e l'1 debole. Solo sulle Alpi Lepontine Nord in quota rimarrà ancora il 3 Marcato. Sui settori meridionali in una fascia altitudinale compresa tra i 1600 metri e i 2000 metri circa è facile incontrare una crosta dura ghiacciata, insidiosa già su terreno poco inclinato, per cui occorre prestare attenzione al rischio di scivolamento e caduta.

Domenica 22 gennaio

Nuvolosità: sul Piemonte occidentale soleggiato con velature in transito, più nuvoloso sulle pianure orientali con nubi in temporaeo diradamento nella ore centrali. Dal pomeriggio locali addensamenti anche sul settore appenninico. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in lieve calo sui 700-800 metri. Venti: moderati da nord-nordest in montagna fino a quote collinari, deboli variabili in pianura. Locali condizioni di foehn in valle Ossola. Altri fenomeni: gelate sulle pianure dalle prime ore del giorno fino al primo mattino. Lunedì 23 gennaio (nell'immagine) Nuvolosità: al primo mattino soleggiato, con nuvolosità in rapido aumento dalla tarda mattinata a partire dal Piemonte orientale, fino ad avere condizioni di cielo molto nuvoloso in serata. Precipitazioni: dal pomeriggio deboli sul settore occidentali e sul settore appenninico, localmente moderate a ridosso delle vallate cuneesi comprese tra Alpi Cozie e Alpi Liguri; fenomeni deboli sparsi anche su Astigiano e Alessandrino. Quota neve sui 500-700 metri. Zero termico: in aumento fino a 1000 metri. Venti: moderati da nordest in montagna. In pianura deboli da nord-nordest, localmente moderati sulle colline al confine con la Liguria. (Previsioni tratte dal sito di Arpa Piemonte)