Weekend soleggiato e ventoso, ma da domenica sera torna l'inverno con neve anche in pianura nel Cuneese

CUNEO CRONACA - Una vasta saccatura interessa tutta l'Europa centro-orientale e guida un susseguirsi di minimi barici verso il bacino del Mediterraneo. Venerdì e sabato l'addossarsi della saccatura alle Alpi porta deboli nevicate sulle aree di confine settentrionali e il protrarsi della ventilazione settentrionale, che diviene più intensa sabato, con valori moderati fino sulle pianure orientali.

Domenica - fa sapere Arpa Piemonte - assisteremo ad un cambio di circolazione, dove un minimo barico in quota aggirerà le Alpi occidentali e si porterà sul Mar Ligure, richiamando così aria umida dall'Adriatico e causando un aumento della nuvolosità su tutta la regione dal pomeriggio. L'aria fredda preesistente e il nuovo apporto freddo causeranno un ribasso termico dell'intera colonna atmosferica, quindi le precipitazioni attese per la sera e per la giornata di lunedì potranno essere nevose fino a bassa quota.

Sabato 20 aprile