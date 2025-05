Weekend instabile sul Cuneese: temporali in agguato tra sabato e domenica

CUNEO CRONACA - Il Piemonte si trova all'interno di una vasta area depressionaria, con deboli flussi umidi e instabili che ci investiranno a più riprese da venerdì fino all'inizio della prossima settimana.

Più nel dettaglio - spiega Arpa Piemonte - persistono condizioni di decisa instabilità per il pomeriggio odierno, con rovesci e temporali localmente forti ed associati a possibili grandinate di piccole dimensioni che si innescheranno a partire dalla fascia alpina occidentale e sudoccidentale in successivo lento transito sulle pianure; è prevista un'attenuazione dei fenomeni in serata.

Sabato permarranno rovesci e temporali sui rilievi, ma le pianure saranno interessate al più da deboli rovesci sparsi. Nuova attenuazione da sabato sera fino alle ore centrali di domenica, quando si assisterà a una decisa ripresa dell'attività temporalesca a partire da Cuneese e basso Torinese, in successiva estensione al resto della regione. Debolmente instabile anche lunedì.

Sabato 10 maggio

Nuvolosità: irregolarmente nuvoloso o nuvoloso con persistenti nubi cumuliformi sui rilievi e parziali schiarite altrove dalla tarda mattinata.

Precipitazioni: rovesci o temporali generalmente deboli sui rilievi e sul Cuneese; altrove rovesci isolati, meno probabili sulle pianure orientali. Generale esaurimento dei fenomeni in serata.

Zero termico: in rialzo fino ai 2700-2800 metri nel pomeriggio; nuovo debole calo in serata.

Venti: deboli; occidentali sulle Alpi in rotazione da sud-ovest in tarda serata, deboli con locali rinforzi moderati da est nord-est altrove.

Domenica 11 maggio

Nuvolosità: irregolarmente nuvoloso a ovest e più soleggiato altrove; nel corso del pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme a partire dalle zone montane sudoccidentali con successivo interessamento delle zone di pianura e collina.

Precipitazioni: sporadici rovesci al mattino sul Piemonte occidentale; dal pomeriggio rovesci e temporali sparsi su zone montane e pedemontane, più intensi su Cuneese e basso Torinese, in successivo transito sulle restanti aree. Fenomeni più sparsi o assenti sull'Alessandrino.

Zero termico: inizialmente sui 2600 metri, in rialzo fino a 2800-2900 metri nelle ore centrali e nuovo calo in serata sui 2700 metri.

Venti: deboli o localmente moderati, sudoccidentali sulle Alpi in rotazione dai quadranti meridionali dal pomeriggio, variabili e poi più decisamente meridionali in Appennino, prevalentemente orientali altrove.

Lunedì 12 maggio

Nuvolosità: nuvoloso in montagna e a ridosso dei rilievi; altrove parzialmente nuvoloso o soleggiato al mattino, con copertura in aumento nel

corso del pomeriggio.

Precipitazioni: deboli rovesci sui rilievi al mattino, in estensione al resto della regione dal pomeriggio. Valori localmente moderati a possibile carattere temporalesco al confine con la Liguria in mattinata.

Zero termico: in lieve calo al mattino e nuovo aumento al pomeriggio fino ai 2700-2800 metri.

Venti: deboli; da sudovest sulle Alpi in rotazione da nord-ovest al pomeriggio, dai quadranti meridionali in Appennino, variabili altrove.