Weekend in Granda tra cieli sereni e gelate sulle pianure, più freddo da domenica

CUNEO CRONACA - Il contrasto barico tra un minimo depressionario collocato sui Paesi baltici e una debole rimonta di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo occidentale convoglia intensi venti da nordovest in quota sul Piemonte, con precipitazioni sui settori alpini nel pomeriggio odierno.

L'innesco di una ventilazione orientale nei medio-bassi strati - fa sapere Arpa Piemonte - determina un parziale aumento della copertura nuvolosa in pianura fino al pomeriggio di sabato, quando correnti secche da nordest riporteranno condizioni di tempo stabile e soleggiato.

Un deciso calo delle temperature minime è atteso nella mattinata di domenica, con locali gelate sulle pianure.

Sabato 11 gennaio

Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti consistenti sulle zone montane e pedemontane alpine e sul settore meridionale, per transito di velature spesse, e più soleggiato sul settore settentrionale; attenuazione della copertura nel pomeriggio. Locali foschie sulle pianure al primo mattino.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in deciso calo fino a 900-1100 metri.

Venti: moderati o localmente forti nordoccidentali sulle Alpi al primo mattino, in attenuazione e in rotazione da nord, e da nordest in Appennino, inizialmente deboli in intensificazione nel pomeriggio; deboli nordorientali altrove, con rinforzi nelle vallate alpine occidentali al primo mattino, per locali condizioni di foehn, e su Novarese e Verbano in serata.

Domenica 12 gennaio (nell'immagine)

Nuvolosità: cielo soleggiato al mattino, con locali addensamenti tra Alpi Graie e Marittime, e sereno nel pomeriggio.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in aumento sui 1200-1500 metri, con valori sugli 800-1000 metri sull'Appennino.

Venti: da nordest a tutte le quote: moderati in montagna, con rinforzi forti sull'Appennino, e deboli altrove, con rinforzi moderati sulle pianure orientali.

Lunedì 13 gennaio

Nuvolosità: cielo sereno.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in aumento sui 2000 metri, con valori inferiori intorno ai 1200-1500 metri sul Cuneese.

Venti: da nordest a tutte le quote: moderati in montagna, con rinforzi anche molto forti in Appennino, e deboli altrove, con rinforzi su

Alessandrino e Astigiano.