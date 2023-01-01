Weekend di sole in provincia di Cuneo: torna il bel tempo e risalgono le temperature

CUNEO CRONACA - Una saccatura in arrivo dalla Francia farà il suo ingresso sull'arco alpino nordoccidentale, mantenendo la forte ventilazione in quota e portando con sé aria più fresca.

Questo - comunica Arpa - comporterà un aumento dell'instabilità sul Piemonte nordoccidentale e settentrionale con sviluppo di temporali sui rilievi in possibile locale sconfinamento sulle pianure adiacenti.

I fenomeni più intensi sono attesi sulla zona dei laghi, con possibile grandine di piccole o medie dimensioni e forti raffiche di vento. Non è escluso un possibile fenomeno vorticoso sulle aree pianeggianti a nord del Po.

Una rimonta dei valori di pressione garantirà, da sabato, un'attenuazione della ventilazione e tempo stabile e soleggiato fino all'inizio della prossima settimana, con temperature massime in nuovo aumento.

Sabato 29 agosto

Nuvolosità: cielo soleggiato o velato, con qualche nube bassa sul Piemonte meridionale e sulla fascia pedemontana occidentale in rapido diradamento mattutino. Sviluppo di isolati cumuli sui rilievi dalle ore centrali.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in rialzo fino al pomeriggio, sui 4100-4200 metri a nord e 4500 metri a sud. Lieve calo in serata.

Venti: deboli o moderati occidentali sulle Alpi, in attenuazione serale; deboli variabili in Appennino; deboli perlopiù occidentali in pianura, localmente meridionali sulle zone sudorientali. Regimi di brezza nelle valli.



Domenica 30 agosto

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso, con formazioni cumuliformi a ridosso delle Alpi e in Appennino nel pomeriggio.

Precipitazioni: assenti salvo possibili deboli rovesci pomeridiani sui rilievi.

Zero termico: in lieve calo in serata, fino ai 3900-4000 metri a nord e 4200-4300 metri a sud.

Venti: deboli occidentali sulle Alpi, in moderata intensificazione al pomeriggio; deboli meridionali sull'Appennino con rinforzi localmente moderati nel pomeriggio; deboli variabili in pianura. Regimi di brezza nelle valli.

Lunedì 31 agosto

Nuvolosità: cielo soleggiato con sviluppo di isolati cumuli sui rilevi nelle ore più calde.

Precipitazioni: assenti salvo possibili deboli e isolati rovesci pomeridiani sull'arco alpino.

Zero termico: in leggero aumento, fino ai 4000-4100 metri a nord e 4300 metri a sud.

Venti: deboli o localmente moderati occidentali sulle Alpi; deboli, in prevalenza dai quadranti meridionali in Appennino con locali rinforzi moderati nel pomeriggio; deboli variabili altrove.