Weekend di sole e gelo in Granda: temperature sotto zero e cielo sereno con velature in arrivo

CUNEO CRONACA - Nella giornata odierna una goccia fredda in discesa dalla Germania transita sul Nord Italia, causando un deciso rinforzo della ventilazione e l'instaurarsi di condizioni di foehn sui settori centro-orientale e orientale del Piemonte.

Nel fine settimana la perturbazione si allontana verso sud e favorisce la rimonta di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo occidentale. Sono pertanto attese - spiega Arpa Piemonte - giornate stabili e prevalentemente soleggiate, con velature e nubi alte in transito da sabato pomeriggio.

Lunedì mattina la presenza di deboli correnti orientali nei bassi strati porta a un temporaneo aumento della nuvolosità a ridosso della fascia pedemontana alpina.

Si segnala un deciso abbassamento delle temperature minime, che nella mattina di sabato si portano diffusamente al di sotto dello zero; possibili locali gelate attese anche per domenica.

Sabato 15 febbraio

Nuvolosità: cielo sereno con velature in transito dal tardo pomeriggio. Foschie e locali nebbie al primo mattino al confine con la Lombardia.

Precipitazioni: assenti.



Zero termico: in deciso aumento a partire da ovest fino a 2400 metri a est e 2500-2600 metri altrove.

Venti: generalmente deboli; in montagna inizialmente nordorientali con rinforzi moderati su Cuneese e Appennino, in rotazione da nord al pomeriggio e nord-est alla sera; variabili in pianura. Ulteriore rotazione da ovest in Appennino dalla tarda serata.

Domenica 16 febbraio

Nuvolosità: soleggiato con transito di velature sottili al mattino, parzialmente nuvoloso per nubi alte dal pomeriggio.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in calo alla sera sui 2200-2300 metri.

Venti: deboli o localmente moderati nordoccidentali sulle Alpi, deboli prevalentemente sudoccidentali in Appennino, in rotazione da nord-ovest in tarda serata; variabili altrove, in locale rinforzo da nord-est in serata sulle pianure orientali.

Lunedì 17 febbraio

Nuvolosità: poco o parzialmente nuvoloso al mattino con addensamenti più consistenti sulla fascia pedemontana alpina, residue nubi alte in

transito sul Cuneese e foschie o locali nebbie sulle estreme pianure orientali; attenuazione della nuvolosità dal pomeriggio.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: sostanzialmente stazionario sui 2000-2100 metri fino al pomeriggio, poi in rapido calo a partire da nord-est fino ai 900-1000 metri.

Venti: deboli; nordoccidentali sulle Alpi, settentrionali in Appennino, prevalentemente nordorientali altrove.