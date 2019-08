Weekend con sole e un po' meno caldo in pianura e nelle valli della provincia di Cuneo

Sabato 3 agosto

Cielo sereno o poco nuvoloso, con locali formazioni cumuliformi nelle ore centrali a ridosso dei rilievi. Precipitazioni sostanzialmente assenti. Zero termico in lieve rialzo fino a 4400 metri a sud e 4200 metri a nord. Venti: sulle Alpi moderati da nordovest, sull'Appennino inizialmente moderati settentrionali in attenuazione nel corso della mattinata e di direzione variabile dalle ore centrali; calmi o deboli variabili in pianura. Locali condizioni di foehn nelle vallate settentrionali tra la notte e il primo mattino, in esaurimento in mattinata.

Domenica 4 agosto