VOLLEY/ Vbc Valle Stura: alti e bassi in campo nel fine settimana

CUNEO CRONACA - Le squadre della V.B.C. Valle Stura hanno vissuto un fine settimana intenso tra partite combattute e risultati alterni. La Prima Divisione Maschile ha ceduto alla Virtus Boves dopo un inizio promettente, mentre la Under 22 Femminile, nonostante un avvio brillante, è stata sconfitta dal SavIn Volley a Savigliano. La Under 14 Femminile ha lottato punto a punto contro il V.B.C. Dogliani, uscendo sconfitta in tre set equilibrati. Infine, la Under 12 Mista, dopo un buon primo set, non è riuscita a mantenere il ritmo e ha perso contro la Polisportiva Piaschese.

Prima Divisione Maschile

Virtus Boves - V.B.C. Valle Stura Caramello Srl 3-0 (25-20, 25-23, 25-16)

Una partita altalenante per i ragazzi della V.B.C. Valle Stura contro la Virtus Boves. Dopo un inizio promettente e un primo set giocato con intensità, un crollo inaspettato ha cambiato il ritmo del match, portando gli avversari alla vittoria.

Under 22 Femminile

SavIn Volley - V.B.C. Valle Stura 2-1 (13-25, 27-25, 25-21)

Trasferta lunga e impegnativa a Savigliano per le ragazze della V.B.C. Valle Stura contro i padroni di casa del SavIn Volley. Dopo un avvio quasi perfetto per un set e mezzo, un blackout ha compromesso la partita, lasciando la vittoria agli avversari.

Il commento di coach Valerio Bruno: “Fatico a commentare una partita dominata per un set e mezzo, nettamente più forti, e poi uscire sconfitti. Un blackout totale, soprattutto mentale. Dobbiamo tornare in palestra e lavorare su questo. Portiamo a casa la sconfitta, ma i conti sono abituato a farli più avanti: ci prenderemo la rivincita che ci meritiamo. Questa è una promessa, e io le promesse le mantengo".

Under 14 Femminile

V.B.C. Valle Stura - VBC Dogliani 0-3 (23-25, 24-26, 22-25)

Partita intensa e combattuta per le nostre ragazze contro le coetanee del V.B.C. Dogliani. Nonostante la grinta e l’impegno, la squadra esce sconfitta per 3-0 con parziali equilibratissimi: 25-23, 26-24, 25-22.

Il commento del viceallenatore Francesco Bruno: “Probabilmente è stata la partita più combattuta finora. Dalle ragazze ho visto molte buone cose, come gli attacchi al centro e in seconda linea. Tuttavia, abbiamo patito troppo in difesa e siamo stati poco efficaci nel gestire le palle gratis che arrivavano".

Under 12 Mista

Polisportiva Piaschese - V.B.C. Valle Stura 2-1 (23-25, 25-12, 25-18)

Trasferta lunga e impegnativa a Piasco per i ragazzi e le ragazze della V.B.C. Valle Stura. Dopo un ottimo primo set vinto con grinta e determinazione, la squadra non è riuscita a mantenere la continuità nei successivi due parziali. Il Piasco è stato più bravo a sfruttare le occasioni e a portarsi a casa la vittoria.