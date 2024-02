VOLLEY/ Settimana di vittorie per il settore giovanile della Vbc Valle Stura

CUNEO CRONACA - Settimana intesa e ricca di partite per il settore giovanile della V.B.C. Valle Stura. La under 16 mista gioca due partite e le vince entrambe. La under 18 femminile vince martedì a Savigliano ma cede in casa sabato pomeriggio. La under 12 mista vince con un netto 3 a 0 in casa e la under 14 femminile inizia con una sconfitta il girone “1°-10° posto”.

Under 18 Femminile

SavInVolley - V.B.C. Valle Stura 1-2 (15-25, 21-25, 25-18)

Grande prestazione delle ragazze del coach Bruno e Merana, che conquistano una vittoria importante nella trasferta di Savigliano. Il primo set è stato sempre sotto controllo delle giocatrici della V.B.C. Valle Stura, chiuso agevolmente 25-15. Il secondo set è stato molto più combattuto rispetto al primo: ci siamo portati avanti 9-7, poi il SavInVolley ha recuperato, andando avanti 12-11. Grazie a una buona battuta e al contrattacco, le ragazze del coach Bruno sono riuscite a ribaltare la situazione, portandosi avanti 16-13, e mantenendo questo divario fino al 22-19. Le ragazze della Valle Stura hanno chiuso il set 25-21. Nel terzo set, c'è stata una partenza shock per le demontesi che sono andate sotto 10-0 nel punteggio. La tendenza negativa del set è continuata, e il parziale si è chiuso 25-18 a favore delle padrone di casa. Nonostante il terzo set difficile, resta il fatto che le ragazze del coach Bruno e Merana hanno portato a casa tre punti fondamentali per il morale.

V.B.C. Valle Stura - Virtus Boves 3-0 (24-26, 16-25, 16-25)

La squadra femminile Under 18 allenata da coach Bruno e Merana ha subito una sconfitta contro le coetanee della Virtus Boves. Le ragazze della V.B.C. Valle Stura hanno iniziato il match in modo aggressivo, mantenendo il vantaggio per gran parte del primo set con un punteggio di 8-4. Tuttavia, le avversarie hanno recuperato, raggiungendo il punteggio di 13-11. Le ragazze di coach Bruno hanno poi accelerato nuovamente, portandosi sul 18-11. Da questo punto, le giocatrici di Boves hanno iniziato la rimonta e vincono il set 26-24.

Il secondo set è iniziato in equilibrio, ma ancora una volta le avversarie hanno preso il controllo, portandosi sul 14-11. Nonostante i tentativi di reazione delle ragazze di coach Bruno, le avversarie hanno mantenuto il controllo, chiudendo il set 25-16.

Il terzo set è iniziato male per le padrone di casa, che si sono trovate in svantaggio 4-0. Tuttavia, hanno mostrato una grande reazione, pareggiando il punteggio a 8-8. Hanno resistito al confronto con le avversarie fino al punteggio di 13-11, cercando di rimanere in gioco. Ma ancora una volta, le avversarie hanno accelerato e hanno vinto il set 25-16.

La prossima partita è in programma per sabato 17 febbraio in casa contro la Polisportiva Piaschese.

Under 16 Mista

Volley Chiusa Pesio - V.B.C. Valle Stura 1-2 (21-25, 12-25, 26-24)

La squadra under 16 mista, guidata da coach Faggio, ha riportato una vittoria fondamentale in trasferta contro la squadra leader della classifica a Chiusa Pesio. Questo successo evidenzia la determinazione e la forza dei nostri giovani giocatori e giocatrici. Dopo aver conquistato i primi due set e assicurato la vittoria, il terzo parziale si è rivelato più combattuto, decidendosi però a causa di alcuni errori e imprecisioni nei punti finali. Nonostante ciò, i tre punti ottenuti risultano cruciali per la nostra posizione in classifica.

V.B.C. Valle Stura - Tpl S. Rocco 85 U16 3-0 (25-22, 25-8, 25-23)

Seconda partita della settimana per i ragazzi e le ragazze, guidati per l'occasione dai coach Faggio e Merana. Finalmente è giunta la "vittoria piena" con un netto 3-0. Una menzione speciale va alle ragazze che hanno disputato una partita eccezionale, ma l'intero gruppo ha dimostrato di giocare come una vera squadra. Questa vittoria consente ai ragazzi e alle ragazze, allenati da coach Feula e coach Faggio, di superare in classifica il Tpl S. Rocco 85. Pertanto, l'ultima giornata del campionato in trasferta contro il Virtus Boves mercoledì 14 febbraio sarà di fondamentale importanza.

Nel primo set, i nostri ragazzi e ragazze sono entrati in campo con grande concentrazione. Fino al 15 pari, il set è rimasto equilibrato, ma un buon turno di battuta ci ha spinto verso la vittoria. Nel secondo set, un notevole exploit in battuta ha consentito ai ragazzi e alle ragazze di coach Faggio di creare un divario di dieci punti dagli avversari, portando alla vittoria del parziale e alla conquista dell'intera partita. Il terzo set ha seguito lo stesso copione del primo, con alcuni problemi dopo il cambio campo che hanno rischiato di compromettere il parziale. Tuttavia, grazie nuovamente alla battuta e a un attacco decisivo nel finale, i ragazzi guidati in panchina da coach Faggio e Merana sono riusciti a portare a casa la vittoria.

Under 14 Femminile

Libertas Borgo U14 - V.B.C. Valle Stura 2-1 (25-19, 25-20, 15-25)

La under 14 esce sconfitta 2a1 in casa del Borgo. Primo e secondo set si chiudono rispettivamente a 19 e a 20 in favore delle padrone di casa. Terzo set si chiude a 15 per le demontesi.

Il commento di coach Feula: "Peccato per il primo set che ci ha visto in vantaggio di tre punti; proprio sul più bello una nostra giocatrice non si è sentita bene ed è dovuta uscire dal campo. Da lì le avversarie hanno iniziato a macinare gioco e noi ci siamo arenate. Il secondo set nonostante l'assenza importante abbiamo provato a riorganizzarci con qualche giocatrice fuori ruolo ma non è bastato per portare a casa il set. Il terzo set invece siamo riuscite di nuovo a giocare con il nostro modulo e ci siamo imposte 25 a 15. Un vero peccato perché nonostante la superiorità delle avversarie guardando al primo set dove ancora non erano in partita potevamo farlo nostro: purtroppo abbiamo avuto questa defezione e questo ha compromesso l'intera gara. Avevamo solo un cambio a disposizione oltretutto con una giocatrice in campo che in settimana era stata a riposo per un problema muscolare. Fossimo state tutte bene e con la squadra al completo la partita si poteva portare a casa. Prossimo appuntamento venerdì 16 h 20 in casa vs Vbc Augusta."

Under 12 Mista

V.B.C. Valle Stura - Polisportiva Piaschese 3-0 (12-25, 18-25, 15-25)

La squadra under 12 mista, guidata dai coach Obino e Viale, ritorna alla vittoria dopo la sconfitta subita in trasferta la settimana scorsa a Boves. I ragazzi e le ragazze hanno offerto un'ottima prestazione, evidenziando particolarmente un'efficacia notevole in battuta. La prossima sfida sarà in trasferta contro la Tpl San Rocco 85 Junior venerdì 16 febbraio.