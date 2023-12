"Voci nell’Ombra", tutti i premiati al Festival Internazionale del Doppiaggio

SERGIO RIZZO - Sotto la direzione di Tiziana Voarino, originaria di Ceva, si è svolto a Genova e a Savona il Festival internazionale del Doppiaggio che da oltre ventiquattro anni premia le eccellenze del doppiaggio e dell’adattamento italiano.

“I doppiatori sono le controfigure sonore del cinema, della televisione e non solo”. La magia delle emozioni, nasce guardando e ascoltando, lasciandosi trasportare nell’incredibile mondo delle stelle del doppiaggio italiano.

Sono stati 24 anni di emozioni, 24 anni di storia e 24 anni di premi; 24 anni tutti da ascoltare: Sono “Le Voci nell’ Ombra”.

Se il Festival avesse smesso di esistere dieci anni fa, non saremmo qui a sviluppare le nostre considerazioni e a salire un altro gradino su per una scala irta, sempre verso l’alto, il miglioramento e “l’altro”, con un anno in più, il ventiquattresimo, cercando un varco verso il venticinquesimo: il prossimo compleanno, un quarto di secolo, nel 2024.

“Il nostro Festival – spiega il direttore Tiziana Voarino - è un patrimonio che porta con sé un pezzo della storia del cinema e della storia di quell’arte italiana in cui siamo “Maestri” nel mondo che è il doppiaggio. Sui palcoscenici del nostro Festival sono saliti attori e doppiatori come Cesare Barbetti, Oreste Lionello, Peppino Rinaldi, Riccardo Cucciolla, Nando Gazzolo, Pino Colizzi, Manlio De Angelis, solo per citarne alcuni, e troneggiano nel nostro palmarès, non altrove. La matrice originale ci appartiene: dalle Voci nell’Ombra del passato alle stelle del doppiaggio italiano di adesso.

Noi andiamo avanti in direzione ostinata e contraria preservando in primis il patrimonio del nostro Festival e innestandolo ove il terreno sia fertile: promuovendo e premiando la qualità del doppiaggio, la sempre maggiore importanza dei passaggi da una lingua all’altra e quanto comporta.

Di seguito tutti i vincitori della 24 Edizione del Festival Internazionale del Doppiaggio “Voci nell’Ombra 2023”:

Premio alla Carriera Targa “Claudio G.Fava” A Mario Cordova. Il premio è stato consegnato dalla coordinatrice delle politiche culturali Regione Liguria dott/ssa Jessica Nicolini.

Anello d’Oro “Miglior Doppiaggio Generale Cinema” a Rodolfo Bianchi per il film ”Killers of the Flower Moon”.

Anello d’Oro voce femminile a Emanuela Rossi.

Anello d’Oro per la voce maschile a Flavio Aquilone.

Menzione speciale Cinema a Fabrizia Castagnoli per Ruth Handler in “Barbie”.

Anello d’Oro per “Miglior doppiaggio Generale” a Fabrizio Temperini per la serie tv “Succession”.

Anello d’Oro per “Miglior Voce Femminile Tv” a Barbara De Bortoli e per la “Miglior Voce Maschile Tv” a Massimo Lodolo.

“ Miglior Adattamento Cinema” ad Alessandro Rossi e “Miglior adattamento Televisione” a Simona Chiodi.

Anello d’Oro per “Prodotti di Animazione” e Premio “Le Voci di Cartoonia 2023” a Valentina Favazza.

Anello d’Oro per “Miglior Audinsarrazione ” a Stefania Patruno e Roberto Chevalier.

Anello d’Oro per “Accessibilità Cinema” a Carlo Chimia e “Accessibilità Tv a Pietro Cavallo.

Premio Siae per il giovane adattatore di talento a Silvia Bossi.

Premio “Ludovica Modugno” a Mattia Moresco.

Premio “Bruno Astori” per un giovane doppiatore di talento a Mattia Fabiano.

Premio “Cinema & Sostenibilità” e “Premio Anello Verde 2023” a Brando Quilici.

Premio “ Professioni Dietro lo Schermo” a Stefano Cabrera.

Premio “La Voce più Genovese” a Enzo Paci.

Il Premio Podcast 2023 con “La ragazza delle onde” a Michele Ferrari, mentre il Premio Podast 110 e Lode è stato consegnato durante l’evento online “Voci do Podcast” lo scorso 30 novembre 2023 a Greenscreen.

Sergio Rizzo