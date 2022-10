Vivere nei piccoli paesi cercando di migliorare il futuro: in Granda riparte "Cineperlaterra"

SERGIO RIZZO - Questa ripartenza porta con sé tante novità. Innanzitutto a luglio scorso l'associazione ha eletto un nuovo presidente e di conseguenza è stato formato un nuovo Comitato Direttivo che si è messo da subito al lavoro al fine di riprendere il percorso per raccontare storie di territori, paesaggi e comunità, avvicinare paesi, persone ed esperienze, sostenendo le pratiche virtuose di valorizzazione nel necessario rispetto della Terra. Se in passato l’area geografica di riferimento sulla quale ponevamo lo sguardo era identificabile con la “Strada 661”, che unisce i Paesi delle Alte Langhe, oggi la visione si amplia.

“Cineperlaterra” con la nuova rassegna 2022/23, dal sottotitolo “Altri Sguardi”, da un lato amplia il territorio di riferimento, dal Piemonte alla Liguria, territori questi che nelle aree interne, possiedono zone geografiche affini sia per le caratteristiche orografiche, culturali e dei servizi offerti, sia per ragioni storiche che li rendono vicini aldilà dei confini regionali. Dall’altro si pone l’obiettivo di fare emergere esperienze virtuose di chi sa vedere le potenzialità di queste terre superando la sfiducia troppo spesso presente, buone pratiche che si cercherà di raccontare in modo che possano fungere da stimolo nello sviluppo dei “Paesi”.

Dopo le prime due anteprime di stagione proposte a Millesimo all’interno della trentesima Festa del Tartufo con la proiezione del film The Truffle Hunters (I cacciatori di tartufi) e a Bormida, al termine della “Camminata con l’Imperatrice,” con la proiezione del film di animazione “L’uomo che piantava gli alberi”, dal territorio ligure cisi sposterà sull’Alta Langa con quello che sarà ufficialmente l’appuntamento inaugurale della stagione. Sabato 29 ottobre alle ore 21 presso i locali polifunzionali del Comune di Belvedere Langhe, si ripartirà con due proiezioni. Un cortometraggio del 1954 dell’Istituto Luce dal titolo “Inchiesta alimentare a Rofrano” e a seguire, il film documentario 2040 “Salviamo il pianeta!” del regista australiano Damon Gameau.

Le due proiezioni hanno lo scopo di condurre a una riflessione su come sia possibile vivere nei piccoli centri cercando, quotidianamente, con le proprie azioni, di fare qualcosa per migliorare il futuro di tutti noi. Le amministrazioni come possono aiutare e/o indirizzare nelle scelte i cittadini?

Questi saranno gli interrogativi che al termine della serata saranno affrontati con un breve dibattito che coinvolgerà i rappresentanti delle Amministrazioni presenti alla proiezione. Interverranno le Amministrazioni di Belvedere Langhe, Dogliani, Murazzano e Bormida, con quest’ultima partecipazione, si dà tangibilmente continuità geografica e temporale alla rassegna. Seguirà un rinfresco gentilmente offerto dalla Pro Loco di Belvedere Langhe. L’ingresso, come da tradizione, è gratuito con offerta libera.

Si proseguirà il percorso con due altri film: “Innesti”, per la regia di Sandro Bozzolo. Un film documentario del 2022 che narra la storia di una battaglia silenziosa ma formidabile per recuperare i castagneti secolari e la loro tradizione, a Viola Castello e “La Restanza”, film documentario del 2021, per la regia di Alessandra Coppola, che ci racconta il Salento, un luogo tanto bello quanto difficile, dove un gruppo di giovani decide di legare la propria vita alla terra e investire tutto sul valore della comunità.

Per ulteriori informazioni: www.cineperlaterra.it anche attraverso l’iscrizione alla newsletter. È sufficiente inserire la propria mail nel pop up apposito. Per info Massimo Butera Presidente Associazione Strada 661 – La Pedaggera. Agricultore Consapevole e-mail: cineperlaterra@gmail.com; cell.3496755129

Sergio Rizzo