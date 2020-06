Visite nella dimora storica di Sanfrè e tanti altri musei e "Castelli Aperti" domenica

CUNEO CRONACA - La rassegna "Castelli Aperti" prosegue. Di domenica in domenica sono sempre più numerose le dimore storiche che aprono le porte dopo l’emergenza sanitaria. In provincia di Cuneo riprendono le visite guidate agli interni del castello di Sanfré che partiranno alle ore 15.50, 16.50, 17.50 a gruppi di massimo 10 persone munite di mascherine. Per chi vorrà invece scoprire soltanto il parco storico, le visite guidate saranno alle 15, 16 e 17. La prenotazione è fortemente consigliata al 338 6413535.

TORRE DI BARBARESCO dalle 10.00 al tramonto. Prenotazione fortemente consigliata al 333 9040135. Intero 5 €; ridotto e gruppi (min. 10 persone) 4 €; gratuito fino a 12 anni.

FILATOIO DI CARAGLIO visita guidata, per un massimo di 10 persone alla volta per poter garantire le distanze. Si richiede quindi la prenotazione telefonica allo 0171 61 83 00 oppure via e-mail a info@fondazionefilatoio.it.

Le visite guidate partiranno ad ogni ora dalle 10.30 fino alle 18.30. Museo del Setificio Piemontese: intero 9 €; ridotto (7-18 anni, studenti universitari fino a 25 anni, insegnanti, soci Acli, TCI) e gruppi (min. 15 persone) 6 €; scuole secondarie di secondo grado 5 €; scuole primarie e secondarie di primo grado 3 €;

gratuito fino a 6 anni, residenti a Caraglio la domenica mattina, Abbonamento Musei Torino Piemonte, Torino+Piemonte Card, guide turistiche della provincia di Cuneo, soci ICOM, giornalisti, visitatori con disabilità con accompagnatore. l biglietto delle mostre temporanee è a parte, possibilità di biglietti cumulativi.

CASTELLO DI MONTICELLO D’ALBA 10.00-12.30, 14.30-18.00. Le visite guidate al castello partono ogni ora. Visita libera nel parco. Visita guidata nel castello. Durante l'emergenza sanitaria, la visita all'interno del Castello è stata rimodulata con dei QR code, in modo tale che il visitatore possa godere della bellezza e della storia dell'edificio in maggiore autonomia. Intero 7 €; gruppi (min. 15 persone) ed Abbonamento Musei Torino Piemonte 6 €; ridotto (6-13 anni) 4 €; visita libera al Parco 2,5 €; gratuito fino a 5 anni, visitatori disabili, giornalisti, capogruppo e guide turistiche.

MUSEO CIVICO ANTONINO OLMO E GIPSOTECA DAVIDE CALANDRA DI SAVIGLIANO 10.00-13.00, 15.00-18.30. Aperto su prenotazione per gruppi (min. 10 persone, oltre le 25 persone il gruppo sarà diviso).

Intero 5 €; gruppi 4 €; ridotto (6-25 anni, over 65, Unitre Savigliano, visitatori con disabilità ed accompagnatore, tessera Amici di Castelli Aperti) 3 €; scuole 2 €; gratuito fino a 5 anni, scuole del Comune di Savigliano, Abbonamento Musei Torino Piemonte.

PALAZZO SALMATORIS DI CHERASCO Mostra di Sergio Unia "Ri-Cercare la figura infinita", fino al 13 settembre con orario 9.30-12.30, 14.30-18.30. Visita libera a ingresso gratuito

CASTELLO DI GOVONE 10.00-12.00 15.00-18.00; Visita libera, con audioguide o guidata

Intero 5 €; ridotto (over 65) e gruppi (min. 20 persone) 4 €; gratuito fino a 14 anni ed Abbonamento Musei Torino Piemonte.

CASTELLO DELLA MANTA dalle 11 alle 19.30. Visite su prenotazione allo 0175 87822 o faimanta@fondoambiente.it oppure https://www.cognitoforms.com/FAI11/CastelloDellaMantaManta

FORTE ALBERTINO DI VINADIO

Gli spazi espositivi sono fruibili in modo autonomo con un itinerario a senso unico, con ingresso da Porta Francia ed uscita a Porta Neirassa. Gli ingressi saranno contingentati (massimo 5 persone ogni 10 minuti), si avrà l'obbligo della mascherina e dei guanti, questi ultimi per l'uso delle postazioni touch screen. All'ingresso e nel percorso saranno disponibili gel disinfettante e guanti. Visite guidate alle 11.00, 14.00, 15.30, 17.00. La prenotazione è vivamente consigliata.

Sono temporaneamente chiuse le postazioni di realtà virtuale, in sostituzione è disponibile l'app "La lettera perduta", che permette di compiere un'appassionante missione basata su fatti realmente accaduti nel Forte, direttamente dal proprio smartphone.

Montagna in Movimento e Messaggeri Alati: intero 7 €; ridotto 5 €.

Visita guidata del Forte: intero 6 €; ridotto 4 €.

Vinadio Virtual Reality: 3 €.

Biglietto cumulativo: intero 10 €; ridotto 8 €.

CASTELLO DI SANFRÉ

Visita guidate del parco, durante le quali verranno illustrate storia e architettura del castello; partenze ore 15.00, 16.00, 17.00; gruppi max. 20 persone munite di mascherine; durata 45 minuti; visite dei saloni interni: ore 15.50, 16.50, 17.50; gruppi max. 10 persone munite di mascherine; durata 30 minuti; prenotazione fortemente consigliata. visita guidate del parco, 5 euro; visite dei saloni interni: 5 euro; integrazione del biglietto da fare all'ingresso della parte interna al momento di iniziare la visita; gratuito fino a 10 anni.