A Viola una panchina gigante tra le più alte della Granda: che vista da quota 1200!

SERGIO RIZZO - Una giornata importante per l’inizio di un nuovo piano di sviluppo turistico per Viola, il piccolo Comune montano della valle Mongia, in provincia di Cuneo, un tassello di pregio, data la collocazione della panchina gigante in quota a circa 1200 metri di altitudine, con una vista spettacolare sull’intero paese e la valle.

L’inizio di un progetto atto a ramificarsi in una rete di sentieri naturalisti e culturali percorribili a piedi, in Mtb e e-bike, all’insegna del benessere e della storia dei nostri luoghi, tanto che è in fase di realizzazione il sentiero dei toponimi in piemontese di Viola, denominato "Tre fontane e éna piátsa" (tre fontane e una piazza) che costeggerà l’area ove è collocata la panchina gigante facente parte del circuito "Big Bench".

L'Amministrazione del comune di Viola intende ringraziare tutti coloro che hanno partecipato all’inaugurazione e tutti i volontari che hanno reso possibile la realizzazione e la posa della panchina. Un sentito ringraziamento alle numerose autorità che, con la loro presenza, hanno dato lustro e visibilità alla manifestazione, al neo nominato in Regione Piemonte Paolo Bongiovanni, Rocco Pulitanò in rappresentanza dell’Atl e Elda Lombardi per la Fondazione Crc.

A seguire lo chef Andrea Bertolino, in collaborazione con Sabrina Musso dell'agriturismo "Il Balzo" di Viola hanno allestito un rinfresco usando i prodotti tipici locali offerti dal "Bottegone" e dalla macelleria "Da Gianni".

