VICOFORTE/ Riapre al pubblico la cupola del Santuario, al via le "salite" dal 1° aprile

CUNEO CRONACA - Mancano pochi giorni all'ottava edizione di Magnificat. Ripartono infatti il 1° aprile le salite alla cupola del Santuario di Vicoforte Mondovì, in provincia di Cuneo, un'architettura che sa di infinito e richiama il cielo.

L'idea nasce nel 2014 a seguito di una visita inattesa e spettacolare: per realizzare un servizio fotografico il team di Kalatà raggiunge la sommità della cupola ed è amore a prima vista. Dopo la messa in sicurezza degli antichi camminamenti, il percorso apre per la prima volta in occasione di Expo 2015 ed è subito un successo.

Clicca QUI per consultare il calendario delle visite.

Salita alla cupola € 17 (intero) – € 15 (ridotto)

Il biglietto ridotto per la Salita alla cupola è riservato a: visitatori di età compresa tra i 14 e i 25 anni, possessori Abbonamento Musei Torino Piemonte, Soci Coop Liguria.

Percorso breve € 8 (intero) – € 5 (ridotto)

Il biglietto ridotto per il Percorso breve è riservato a: visitatori di età compresa tra i 6 e i 25 anni, possessori Abbonamento Musei Torino Piemonte, Soci Coop Liguria.