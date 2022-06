VICOFORTE/ "Florete Flores", torna la mostra mercato di piante e spezie al Santuario

CUNEO CRONACA - Torna Florete Flores, giunta alla sua quinta edizione dopo il fermo per due anni dovuto alla pandemia, la mostra - mercato florovivaistica promossa dal Comune di Vicoforte che inonderà di profumi e colori il magnifico Santuario di Vicoforte.

Sabato 4 e domenica 5 giugno (dalle 8 alle 19 entrambi i giorni, inaugurazione ufficiale alle 9,30 di sabato 4 giugno) saranno circa 40 gli espositori provenienti dal Piemonte che si dislocheranno davanti e tutto attorno al santuario e metteranno in mostra le loro eccellenze florovivaistiche: dalle orchidee ai piccoli frutti, da fiori annuali, biennali e perenni alle piante d’interno.

E, ancora, piante aromatiche e piante grasse per una manifestazione destinata a conquistare i gusti degli esperti di giardinaggio così come dei semplici amatori. Oltre alle piante, anche idee di oggettistica per il giardinaggio e per l’arredamento degli spazi esterni, libri, sementi e prodotti naturali, prodotti agricoli, decorazioni per la casa e il giardino, e spezie di ogni tipo.

Tema dell’edizione 2022 di Florete Flores sarà il "rifiorire", per celebrare la straordinaria capacità delle piante di incanalare tutte le energie disponibili nel fiore, la rinascita nel circolo continuo della vita: una capacità che in questi anni di pandemia è particolarmente necessaria anche per l’uomo, che proprio nella Natura può trovare una linfa fondamentale per andare avanti e ripartire.

Durante la manifestazione, si svolgerà anche Florete Flores Academy, uno spazio in cui i vivaisti ospiti della mostra-mercato potranno raccontarsi, raccontare le loro piante a coltivatori, appassionati e semplici curiosi. Spazio anche ai laboratori per i più piccoli con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni ai segreti della Natura e far conoscere più da vicino l’affascinante mondo dei fiori, delle piante e degli animali.

Evento nell’evento di questa quinta edizione di Florete Flores, sarà poi "Fior di Pro loco", iniziativa organizzata dalla Pro loco di Vicoforte e che coinvolgerà alcune Pro Loco della provincia di Cuneo e altre provenienti dalla Liguria: ognuna di esse cucinerà i piatti tipici del proprio territorio, dallo street food ai piatti della tradizione, per una rassegna gastronomica all’insegna dei sapori autentici e del buon mangiare.

Altra iniziativa della due giorni di Florete Flores sarà “Vicoforte in cornice”, in programma domenica 5 giugno: la 19esima edizione del concorso di Pittura in forma estemporanea e in forma libera aperta a tutti coloro che vorranno mostrare le proprie opere

"Florete Flores è il primo evento che organizziamo come Comune di Vicoforte dopo la pandemia – spiega Valter Roattino, sindaco di Vicoforte –. Siamo orgogliosi di poter di nuovo presentare questa manifestazione che negli anni ha portato sul territorio migliaia di visitatori e, siamo sicuri ne porterà altrettanti in occasione di questa quinta edizione. Non c’è nulla di meglio della Natura per poter ripartire dopo un periodo così buio come quello che abbiamo attraversato e questa manifestazione vuole regalare profumi e colori ai visitatori di ogni età. Desidero fare un ringraziamento speciale al vice sindaco Botto che si è occupato di tutti gli aspetti legati alla manifestazione. Senza il suo prezioso lavoro Florete Flores non sarebbe stata possibile".

Florete Flores è organizzata in collaborazione con Associazione Società Orticola del Piemonte, organizzatrice di eventi florovivaistici tra cui FLOR a Torino, la cui edizione primaverile si è appena svolta nei magnifici Giardini Reali del capoluogo piemontese.