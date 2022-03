VERZUOLO/ Una nuova area giochi attrezzata per i bimbi ai giardini "Angelo Boero"

CUNEO CRONACA - E' avvenuta la riqualificazione dei giardini "Angelo Boero" a Verzuolo (Cuneo), in via Don Orione, angolo di via XXV Aprile. Grazie alla donazione della Smurfit Kappa, azienda internazionale che ha acquisito la cartiera ex Burgo, e al progetto dell’Amministrazione comunale, è stata realizzata dalla ditta Evolplay Srl di Grassobbio una nuova area giochi attrezzata con pavimentazione antitrauma per garantire ai bambini l’utilizzo dei giochi in totale sicurezza.

"La Smurfit vuole essere partecipe nella comunità, vicino alla popolazione e ovviamente a tutti i bambini verzuolesi" riferisce la dottoressa Elena Franzosi. Hanno partecipato all’inaugurazione il sindaco, il sindaco junior Andrea, il direttore dello stabilimento di Verzuolo Marinucci Raffaele, la HR Director Smurfit Kappa Italia dott.ssa Franzosi Elena, la polizia locale, l’ufficio tecnico, il luogotenente dei carabinieri Besante Roberto, il responsabile della protezione civile e Don Mario.

"Dopo il periodo dell’emergenza Covid, finalmente un’area dove i bambini possono giocare all’aperto, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid" commenta il sindaco Panero Giovanni Carlo. Il sindaco junior ringrazia la Smurfit Kappa e l’Amministrazione comunale per aver permesso la realizzazione del progetto "Sarà nostro compito prendercene cura". Una scelta di ripresa dei giochi, di amicizia e di qualità dell’ambiente.