Verso un anno di austerity, ma torna la voglia di agire: il cielo di gennaio per i 12 segni

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - L'oroscopo di gennaio 2023 per tutti i lettori della provincia di Cuneo.

Ariete, dal 21 marzo al 20 aprile

E' l'anno dell'austerità, inutile negarlo. Tuttavia, avete superato le difficoltà legate alla pandemia, all'insicurezza dominante per la crisi sanitaria e lavorativa. Coraggio, determinazione e inventiva sono le vostre alleate: questo è l'ultimo gradino da superare. Mettete in campo genialità e improvvisazione per risolvere ancora le ultime situazioni un po' complicate. Con un po' di diplomazia, in cui non eccellete, siete ormai in grado di ristabilire ed appianare rapporti tesi, incrinati, sia in campo lavorativo, sia personale ed affettivo. Si apre la distensione, la capacità di valutare e seguire tutto ciò che è prioritario, rafforzando la stabilità, che in parte l'anno passato avevate già costruito per consolidare la stabilità lavorativa e personale. Focalizzatevi su nuovi progetti, nuove sfide, anche a fronte di rivoluzionari cambiamenti; sia nel campo lavorativo che nel vostro intimo, lasciate spazio all'entusiasmo di intraprendere strade innovative con convinzione e leggerezza d'animo. Spazzate via il passato ingombrante. Siate saldi e imperturbabili di fronte ad ostacoli, avrete buona fortuna. Avete raggiunto, senza scossoni, il giusto equilibrio, ormai siete in grado di non cadere in situazioni critiche, che in passato vi hanno sottratto energia e serenità. E' un ottimo inizio! Anche in amore.

Toro, dal 21 aprile al 20 maggio

Gli anni passati (e non solo per voi) sono stati impegnativi su tutti i fronti: avete combattuto con tutte le vostre forze superando uno alla volta gli ostacoli. Dopo un periodo complicato, riprende la ribellione per un cambiamento radicale, per alcuni iniziata già nel 2018. Si rafforza l'autostima fiaccata da esperienze negative, sia in campo lavorativo che privato e affettivo. L'eventuale fragilità sofferta ora si trasforma in sicurezza emotiva dirompente: apre la vostra mente alla chiarezza di valutazione, quindi acquisite la capacità di fare scelte ben ponderate per la conquista di obiettivi vincenti. Insomma, a poco a poco vi liberate da retaggi e costrizioni che non facevano parte del vostro sentire. E' la conquista di un sano ed equilibrato distacco, che vi conduce ad una rivoluzione esistenziale, in cui affiorano sensazioni positive e di benessere. Le stelle vi sono amiche e vi incoraggiano a lasciare fluire in voi potenti energie rigeneratrici. Il desiderio di indipendenza richiede l'allontanamento da alcune persone che hanno minato la vostra serenità, quindi, superato il disagio del distacco emotivo, sparirà ogni traccia di sofferenza: ragionerete privi di emotività e con mitezza di sentimenti. Ora vi è chiaro cosa e chi abbandonare. E' una grande conquista!

Gemelli, dal 21 maggio al 21 giugno

Si profila per tutti un periodo di austerità, tuttavia per voi il 2023 parte bene, le stelle vi aiutano a ritrovate l'energia che, per necessità, avete prosciugato. Vi è favorevole un cambiamento di strategia, mettete da parte le preoccupazioni per il futuro, concentratevi sul presente, liberi da pesi e da paure del passato. Lasciate fluire liberi i pensieri, senza ancorarvi a quelli passati, che ostacolano la crescita e l'apprendimento per nuove produttive imprese. C'è chi fa la rivoluzione, passa da un progetto già consolidato, forse un po' sbiadito, ad uno completamente innovativo. Non immaginate la vostra potenzialità nell'affrontare le sfide: siete capaci di cambiare strategia, passando da una situazione all'altra con fluidità. Incontentabili, non vi fermate quasi mai alla prima opportunità, siete sempre protesi verso la qualità. Se arriva qualche inciampo, può succedere, non fatevi mangiare dall'ansia, ricorrete alle vostre alleate, la prontezza di riflessi e la creatività. E' l'ingegno la soluzione agli imprevisti. Di frequente siete soggetti a sbalzi di umore, e nelle giornate no, in cui il mondo pare crollarvi addosso, non sognate di mollare, ricordatevi che a riportarvi a galla c'è sempre l'amore per la vita: curiosità, passioni, interessi.

Cancro, dal 22 giugno al 22 luglio

Sforzatevi di accantonare le esperienze negative. E' il momento del risveglio, di ritrovare la giusta motivazione per il lavoro; vale per qualsiasi ruolo ricopriate. Se possibile, cambiate ambiente di lavoro, altrimenti ponetevi in altro modo verso gli altri, alleggerite le tensioni. State seguendo un percorso di crescita che vi porta benessere psicofisico: l'accettazione verso il prossimo. Per chi ha un'innata spiritualità, cambia la visione della vita, le esperienze negative hanno maturato il distacco dal materialismo: si controlla l'emotività e si gestiscono meglio le tensioni create dal mondo esterno. L'ipersensibilità che vi caratterizza trova finalmente la via d'uscita per raggiungere un po' di serenità: minor sofferenza e sincera condivisione con il prossimo. Con stupore vi accorgete che molte persone la pensano proprio come voi! Torna il desiderio in di progettare: alleggeriti da pensieri pesanti, vi aprite verso le persone con atteggiamenti positivi che distendono gli animi. L'austerità di questo momento matura in alcuni di voi un ritorno all'essenziale, accolto con serenità. Per i più ambiziosi, è l'innata creatività a braccetto con l'impegno sul lavoro a dare una bella spinta verso il successo. E' un mese che vi induce a riflettere per trovare la via giusta, anche per i sentimenti.

Leone, dal 23 luglio al 23 agosto

Il periodo di austerità non vi angustia particolarmente, è ammirevole il vostro coraggio nell'intraprendere imprese innovative, ma a volte un po' troppo rischiose. Mantenete ciò che avete già realizzato, qualunque sia il ruolo che ricoprite nel campo lavorativo, non avrete nulla da perdere. Tuttavia vi pervade un desiderio di cambiamento, di innovazione, che non sempre sarà condiviso da soci, colleghi o famigliari; piuttosto, orientate il vostro spirito combattivo in progetti condivisi anche con chi vi sta attorno. L'esperienza del passato vi insegna a moderarvi, perché quando proponete idee troppo innovative, quasi sempre vi mettono i bastoni tra le ruote: purtroppo la vostra intraprendenza suscita invidia e provoca rovinosi tradimenti di soci, colleghi, o addirittura di parenti. E' meglio evitare scontri diretti, spegnete il fuoco che arde in voi, rischia di bruciare i progetti validi. Agite con saggezza e semplicemente rimandate il progetto a quando i tempi saranno maturi. Risparmiate le energie, questo periodo vi insegna a gestire le emozioni e a placare il senso di ribellione, anche in amore.

Vergine, dal 24 agosto al 22 settembre

Siete prosciugati dall'intensità lavorativa che avete retto fino ad ora. Molti obiettivi importanti sono stati raggiunti, ma a che prezzo? Riprendete l'equilibrio psicofisico, allentate la velocità d'azione e procedete con un ritmo più fluido e sereno, non sovraccaricatevi di pensieri, vivete il presente consapevoli di avere raggiunto già un buon traguardo. Fermatevi per mettere a frutto le esperienze positive maturate, sono basilari per una ripresa in grande stile. I sentimenti prevalgono, assecondate le emozioni. Vivete l'amore con pienezza, lasciatevi coinvolgere, concedetevi giornate in piena complicità con il partner, date spazio all'intimità e alla passione. E' tempo di aprirsi all'amore: i single accolgano i corteggiamenti fino ad ora ignorati, non hanno che da scegliere. Nel lavoro le proposte di lavoro sono allettanti, ma, in settori diversi dal vostro, vi creano incertezza, quasi paura. Superate l'aspetto sconcertante per i vostri parametri, date retta alle belle sensazioni se sentite attrazione verso un lavoro nuovo per voi, è il contesto giusto, non esitate a provare una nuova esaltante esperienza.

Bilancia, dal 23 settembre al 22 ottobre

Il clima di austerità frena un po' le possibilità di attuare cambiamenti nel lavoro, c'è chi deve ancora accontentarsi della situazione attuale, anche se non corrisponde in pieno alla propria attitudine. Chi invece sta vivendo in questo preciso periodo un'esperienza nuova, prova momenti di preoccupazione per l'adattamento nel nuovo ambiente, interfacciandosi con colleghi, o soci, di cui ignora il carattere. Oppure, prova timore nell'affrontare un'attività commerciale, con l'incertezza dell'economia e i costi lievitati. In ambo i casi, il fiuto, la vostra proverbiale diplomazia e gentilezza, vi aprono la strada a successi impensabili. Siete verso un'evoluzione del vostro essere, sempre protesi verso gli altri, ma anche più smaliziati, vi accorgete subito da quali persone tenervi distanti. Un rapporto formale, senza dare confidenza, è il corretto atteggiamento per innescare stima e rispetto reciproco e fare parte in modo sereno di un nuovo mondo lavorativo. L'amore riprende vigore, persino ai single più irriducibili tornerà a battere il cuore.

Scorpione, dal 23 ottobre 22 novembre

Partite bene, malgrado il momento di austerità: comincia un periodo di ottime opportunità sul lavoro. Chi ancora non è consolidato, presto incrocerà una proposta interessante e soprattutto congeniale alle proprie attitudini. Certo, è necessario mettere in campo la brillante intelligenza, l'intuito e la capacità di apprendere. In ogni settore trovate il vostro spazio, la disponibilità e la simpatia che suscitate attorno, in quanto soddisfatti del vostro ruolo, fa davvero miracoli. Per chi sente di avere un'idea brillante, è bene non indugiare tanto, e soprattutto non farne parola con nessuno, potrebbero soffiarvi il progetto, aspettate a vantarvi, se mai lo farete dopo averlo realizzato. Chi vi circonda e vi conosce a fondo, sa benissimo della vostra potenzialità, e presta molta attenzione ai vostri movimenti. Comunque vi capitasse di scoprire il traditore, non lo rivelereste: il poverino avrebbe motivo di pentirsi amaramente. Sgombrate i dubbi sulle vostre capacità, apparite forti, ma in alcuni casi, la timidezza e la paura di sbagliare vi bloccano: è fondamentale riconoscere le proprie debolezze per superarle. E' un momento di crescita personale che porta grande vantaggio, anche in amore.

Sagittario, dal 23 novembre al 21 dicembre

Nuova energia vi sorregge per ampliare le vostre conoscenze nel settore lavorativo, nonché la capacità di valutazione per aggiustare il tiro, insomma c'è un avanzamento, come imprenditori, dipendenti o autonomi. Il vostro atteggiamento brillante, la disponibilità e la predisposizione a legare con gli altri vi porta gran vantaggio in ogni situazione. Risolvete situazioni imbarazzanti e con una battuta riportate l'armonia e il buon umore. Tra i più ambiziosi, c'è chi ha captato un'ottima intuizione, che può sfociare in un successo importante. Non affrettatevi nella realizzazione, occorre preparazione per acquisire le giuste competenze, per fare un piano finanziario, un bilancio di previsione, non è semplice come può apparire. Rivolgetevi a professionisti per suggerimenti utili alla riuscita: tutto deve essere ben studiato nei particolari. A tempo debito il progetto prenderà forma, ma non accelerate i tempi, compromettereste la riuscita. La calma e la riflessione aiutano a prendere il giusto tempo. L'amore del partner vi sostiene.

Capricorno, dal 22 dicembre al 20 gennaio

E' il momento di recuperare il tempo perduto, malgrado l'austerità e i problemi che può comportare siete consci che per voi c'è nell'aria un cambiamento: siete portati per ruoli di primo piano in ogni realtà lavorativa e si crea l'opportunità di realizzare un progetto importante. E' un mese di riflessione che vi suggerisce idee innovative. Mai come adesso sentite l'urgenza di realizzare il vostro sogno. Siete pronti a investire tutte le vostre energie, ma ci vuole ancora un po' di apprendimento se è un settore nuovo per voi, occorre tempo per affinare le strategie e soprattutto per attorniarvi di persone giuste. Collaborazione e organizzazione sono la garanzia per la piena riuscita di un progetto. C'è chi invece ha già aderito a proposte di lavoro allettanti, finalmente siete richiesti per capacità e correttezza nel settore che vi sta a cuore. Un po' di respiro riguardo alle finanze, concedetevi qualche capriccio: ve lo siete meritato. Torna calore e comprensione nelle coppie di lunga data. I single si danno alla pazza gioia.

Acquario, dal 21 gennaio al 19 febbraio

Nell'aria torna l'urgenza di sperimentare nuove realtà, raggiunto un obiettivo, eccovi pronti a rivoluzionare tutto per realizzarne un altro. Sempre alla ricerca di novità, la routine non fa per voi. Siete persino disposti a rischiare anche la stabilità economica acquisita per realizzare ciò che la vostra incrollabile certezza vi suggerisce: puntare sempre più in alto. Spesso dimenticate l'importanza del lato economico, tuttavia se cadete sapete come rialzarvi trovando sempre una via d'uscita. I meno agitati trovano un loro modo di sopravvivere alla monotonia, alcuni si cimentano nel tempo libero approfondendo l'argomento sulla tecnologia, oppure si dedicano alla coltivazione dell'orto perché apprezzano la genuinità e la qualità dei cibi; altri contemplano la natura, mentre c'è chi si dedica al volontariato facendo parte di varie associazioni. La solidarietà per alcuni rappresenta una svolta di vita, soprattutto per i pensionati che provano gioia nel donare il proprio tempo ai più fragili. In amore continuano a prediligere relazioni non vincolanti.

Pesci, dal 20 febbraio al 20 marzo

E' un momento di forza nel campo lavorativo, siete tesi a recuperare il tempo perduto, sempre alla ricerca di nuove strade da perseguire. Molti tra voi progettano, instancabili e curiosi, si lasciano attrarre dalle novità, in qualsiasi campo, sempre disposti ad apprendere e ad affinare nuove strategie per perseguire nuovi obiettivi. Non vi soffermate su situazioni lavorative pesanti, se riuscite, cambiate azienda, oppure mettevi in proprio, anche in un momento di austerità si trova il settore che può funzionare purché alternativo: sempre progredire per stare al passo coi tempi. Creatività e determinazione sono le vostre alleate, a patto che non diate retta a quei fastidiosi disturbi: agitazione e ansia, che non hanno motivo di essere. Appoggiatevi agli amici, condividete passioni e state in compagnia, è il vostro modo di ritrovare l'energia. Chi ha capacità manuali e artigianali, trova lo sbocco di lavoro, il concetto del riuso è ormai imperante. Una frenata al consumismo, una diversa visione del mondo e il rispetto per il pianeta forse ci salveranno. L'amore è altalenante, segue il vostro sentire, non siete più disposti a condividere situazioni che vi sembrano solo una perdita di tempo.

Fiorella Avalle Nemolis