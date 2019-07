VERNANTE/ Scatti che fanno riflettere e mercatino equo e solidale alla Festa dell'Assunta

I turisti che saranno a Vernante (Cuneo) per i festeggiamenti dell’Assunta troveranno due luoghi su cui riflettere sulla solidarietà e sulla giustizia. Proprio nel centro del paese, di fianco al Bar Punta è stata allestita la mostra fotografica "Con i miei occhi" che aprirà sabato 27 luglio.

Gli scatti sono stati realizzati da Alessia Mezzavilla nel corso della vacanza di 20 ragazzi tra i 20 e i 25 anni realizzata in collaborazione con la Pastorale giovanile diocesana di Cuneo e la Caritas di Noto. Un viaggio che li ha portati a conoscere da vicino la realtà delle migrazioni e in particolare il Centro di Accoglienza di Pozzallo, uno dei porti in cui sbarcano le navi dei disperati che attraversano il Mediterraneo.

Sempre il 27 luglio, i cittadini potranno fare i propri acquisti del commercio equo. Ritorna infatti il consueto mercatino organizzato dal Gruppo Oltre in collaborazione con l'associazione Compartir Giovane che gestisce la bottega Checevò di Cuneo, Basta Poco di Caraglio e la Bottega del Mondo di Dronero. Prodotti alimentari, artigianato e libri, potranno essere acquistati dal 27 luglio al 18 agosto con orario 16-19 (solo festivi) e 21-23.