Vernante, al via la scuola di ecologia politica in montagna: oltre 60 iscritti alle lezioni

CUNEO CRONACA - Quarantadue giovani e studenti universitari, 13 amministratori locali, 12 imprese da venerdì 20 a domenica 22 settembre andranno a lezione di ecologia politica a Vernante e in valle Vermenagna. È l'edizione zero della Scuola di Ecologia Politica in Montagna piemontese, che l'associazione noau | officina culturale propone insieme a NEMO Nuova Economia in Montagna come spin-off della Scuola di Ecologia Politica in Montagna nata nel 2020 a Castiglione dei Pepoli (Bologna), sull'Appennino emiliano, da un’idea dell’Associazione Boschilla, collettivo di camminatori-ricercatori in collaborazione con Articolture, casa di produzione culturale di Bologna, e Bottega Bologna. Altri partner di progetto, sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione CRC, sono Articolture, Boschilla, Bottega Bologna, Ente di Gestione Aree Protette Alpi Marittime, Università di Torino - Dipartimento di Culture, Politica e Società e Centro Interdipartimentale sui Rischi Naturali in Ambiente Montano e Collinare / NatRisk -, Forwardto, Unione Montana Alpi Marittime, Comune di Cuneo, UNCEM Piemonte.

La Scuola di Ecologia Politica in Montagna è un'esperienza di studio specialistico attorno alle tematiche legate alla crisi climatica mondiale declinate sui territori delle terre alte, per interrogarsi - e interrogare i decisori politici - su come è possibile incidere positivamente sulla crisi ecologica. Due gli appuntamenti aperti al pubblico a ingresso libero: venerdì 20 alle 21 presso il Centro Visita del Parco Alpi Marittime di Vernante (strada statale 20, 12) è in programma la presentazione del libro «Migrazioni verticali. La montagna ci salverà?» a cura di Andrea Membretti, Filippo Barbera e Gianni Tartari (Donzelli, 2024), cui seguirà una tavola rotonda. Sabato 21 alle 21presso il teatro ex confraternita di piazza Boccaccio di Vernante proiezione di Pasturismo, film sulle contraddizioni dei processi turistici nelle terre alte, girato sui confini montuosi di Albania, Kosovo e Montenegro e prodotto da Boschilla.



Come la quinta edizione della Scuola di Ecologia Politica emiliana, in programma a Castiglione dei Pepoli dall'11 al 13 ottobre, anche quella piemontese rifletterà sul tema del futuro. Tra gli amministratori nei banchi di scuola ci saranno anche amministratori locali dei Comuni di Vernante, Limone Piemonte, Robilante e Roccavione, mentre tra le imprese che hanno risposto presente ci sono il ristorante il Nazionale - che si occuperà anche del pranzo di domenica 22, mentre quelli di venerdì 20 e sabato 21, realizzati con alcuni prodotti marchio qualità Parco Apam, saranno a cura della locanda alpina Balma Meris di Sant'Anna di Valdieri - Sibelco, Lift. L'Isola e l'Arbergh di Palanfrè, il birrificio Troll di Vernante, la centrale Edison Next a Vernante e le sorgenti dell'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi (Alac) saranno oggetto delle visite che venerdì 20 e sabato 21 si affiancheranno alle lezioni presso il Centro Visita del Parco Alpi Marittime a Vernante.



«Nonostante il taglio più "locale" che abbiamo dato alla nostra scuola rispetto a quella emiliana, abbiamo ricevuto tante adesioni da studenti universitari e giovani ricercatori con i profili più vari provenienti da Piemonte, Liguria, Trentino, Toscana, Emilia-Romagna - dice Francesca Perlo, project manager di noau | officina culturale -. Anche la risposta del territorio è stata molto positiva, sia da parte degli amministratori dei Comuni della Valle Vermenagna, primo tra tutti quello di Vernante, sia da parte delle imprese e da alcuni giovani abitanti sensibili alle tematiche proposte. Siamo molto curiosi di vedere come la Scuola - soprattutto con il laboratorio condiviso nella terza giornata - saprà favorire un confronto costruttivo tra coloro che abitano e vivono il territorio ogni giorno e le giovani generazioni di studiosi che porteranno competenze e punti di vista multidisciplinari e di alto livello.



Il programma della Scuola di Ecologia Politica in Montagna piemontese è consultabile sul sito www.scuolaecologiapolitica.it; per informazioni è possibile scrivere a piemonte@scuolaecologiapolitica.it.