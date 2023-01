Ventuno poesie di Primo Levi al Sociale di Alba e "Un giorno di fuoco" in scena a Torino

CUNEO CRONACA - Proseguono gli appuntamenti dell’ultimo capitolo delle Celebrazioni del Centenario di Beppe Fenoglio racchiusi sotto il titolo “Una questione privata”.



I festeggiamenti del centenario fenogliano includono un omaggio ad un altro importante scrittore e partigiano: mercoledì 25 gennaio alle 21, al Teatro Sociale andrà in scena lo spettacolo “FUGA. Ventuno poesie di Primo Levi” con le letture di Valter Malosti e il progetto sonoro e live electronics GUP Alcaro con Paolo Spaccamonti alle chitarre. In questo lavoro di ricerca - promosso dal Comune di Alba in collaborazione con il Centro Studi Beppe Fenoglio - Malosti compie un viaggio appassionato nelle sorprendenti e lancinanti liriche del grande scrittore, composte tra il 1946 e il 1985.

Dopo la prima teatrale avvenuta lo scorso ottobre ad Alba, lo spettacolo “Un Giorno di Fuoco” portato in scena da Beppe Rosso con la regia è di Gabriele Vacis, va in scena alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino dal 25 al 28 gennaio e dal 2 al 5 marzosempre a Torino a San Pietro in Vincoli nell’ambito della stagione di Fertili Terreni Teatro.

Dal 21 gennaio al 1° marzo durante gli spettacoli teatrali e il giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 nel foyer del Teatro Sociale sarà ospitata la mostra collettiva “La scultura racconta Fenoglio” realizzata dai ragazzi del Liceo Artistico Pinot Gallizio di Alba dell’anno scolastico 2020-21. Il progetto didattico condotto dalla professoressa Marina Pepino e in collaborazione con la Fondazione Ferrero ha portato i giovani artisti a confrontarsi con i racconti di Beppe Fenoglio dando vita ad opere ad essi dedicate.



Prosegue inoltre ogni domenica l’appuntamento gratuito mattutino con “Tra le righe di Fenoglio”, un piacevole percorso e visita guidata di 11 tappe in città, nel centro storico di Alba. Si parte alle 10.30 da Piazza Rossetti 2, sede del Centro Studi e luogo ideale per iniziare il racconto della vita di Beppe Fenoglio, che si snoda tra vita privata e civile, dall’amato Liceo classico “G. Govone” al Palazzo Comunale e agli altri luoghi descritti e vissuti dallo scrittore.



Resta allestita per tutta la durata del centenario fenogliano, in collaborazione con il Comune di Alba, l’installazione “Piazza Rossetti 1” una struttura - pensata e realizzata dall’architetto Danilo Manassero con le fotografie di Antonio Buccolo - che svela attraverso un gioco poligonale gli interni di quella che un secolo fa era Casa Fenoglio. Anche questa iniziativa rientra nel progetto Atlas Fenoglio. Un’identità letteraria per un nuovo secolo, realizzato con il sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando «In luce. Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori» della Missione Creare attrattività dell’Obiettivo Cultura.



Il calendario degli appuntamenti, in continuo divenire fino al primo marzo 2023, è come sempre aggiornato sul sito del Centenario Fenogliano Prosegue inoltre ogni domenica l’appuntamento gratuito mattutino con “Tra le righe di Fenoglio”, un piacevole percorso e visita guidata di 11 tappe in città, nel centro storico di Alba. Si parte alle 10.30 da Piazza Rossetti 2, sede del Centro Studi e luogo ideale per iniziare il racconto della vita di Beppe Fenoglio, che si snoda tra vita privata e civile, dall’amato Liceo classico “G. Govone” al Palazzo Comunale e agli altri luoghi descritti e vissuti dallo scrittore.Il calendario degli appuntamenti, in continuo divenire fino al primo marzo 2023, è come sempre aggiornato sul sito del Centenario Fenogliano www.beppefenoglio22.it

(Valter Malosti, foto Laila Pozzo)