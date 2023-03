Venti di foehn sabato sulle valli della Granda, variabile domenica con qualche pioggia

Nuvolosità: irregolarmente nuvoloso con addensamenti più consistenti sui settori alpini.

Precipitazioni: deboli o moderate sulle Alpi, con locali rovesci al pomeriggio sul basso Piemonte e sul settore orientale. Quota neve in calo fino ai 1300-1500 metri. Zero termico: in calo fino ai 1800-2000 metri, con valori intorno ai 1300-1500 metri sulle Alpi occidentali e settentrionali.

Venti: moderati localmente forti occidentali sulle Alpi; deboli sull'Appennino da sud al mattino, in successiva rotazione da ovest-nordovest dal tardo pomeriggio; deboli prevalentemente nord-orientali in pianura, in rotazione da ovest in serata. Locali condizioni di foehn nelle vallate alpine occidentali.

Lunedì 27 marzo