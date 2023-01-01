Venerdì ancora bel tempo nel Cuneese: weekend a rischio temporali, grandine e raffiche

CUNEO CRONACA - La progressiva discesa di una saccatura dalle Repubbliche Baltiche verso l'Adriatico convoglia flussi freschi settentrionali sul Piemonte per la giornata di giovedì 23 luglio. Venerdì 24 - fa sapere Arpa - assisteremo all'espansione di un promontorio anticiclonico che stabilizzerà ulteriormente l'atmosfera guidando un temporaneo rialzo termico delle massime.

Sabato la depressione ora sul Portogallo si unirà a quella di matrice polare formando così un'ampia saccatura che valicherà le Alpi nel pomeriggio. Questo porterà ad un consistente peggioramento con temporali dapprima sulle Alpi e poi in estensione tra sabato e domenica a tutta la regione. Saranno possibili fenomeni intensi ed organizzati con associati grandine e forti raffiche di vento.

Venerdì 24 luglio

Nuvolosità: sereno con transito di nubi alte pomeridiane sui settori settentrionali e qualche cumulo sulle Alpi Lepontine.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in aumento fino a 4400-4500 metri.

Venti: moderati nordoccidentali sulle Alpi e deboli settentrionali sull'Appennino, in rotazione da sud nel pomeriggio; deboli o localmente moderati dai quadranti orientali altrove.

Sabato 25 luglio

Nuvolosità: cielo inizialmente poco nuvoloso, con nubi in graduale aumento fino a cielo nuvoloso o molto nuvoloso in serata.

Precipitazioni: al mattino deboli rovesci sui rilievi nordoccidentali in successiva intensificazione ed estensione alle pianure settentrionali e occidentali; possibili fenomeni localmente intensi ed organizzati associati a forti raffiche di vento e grandine di medie dimensioni.

Zero termico: in calo a partire da nord-ovest, sui 3800 metri a nord e 4000 metri a sud.

Venti: moderati in montagna, prima da ovest e poi da sud-ovest sulle Alpi, da sud sull'Appennino, con rinforzi sui rilievi meridionali nel pomeriggio. Deboli o localmente moderati da nord-est sulle pianure settentrionali e da sud su quelle meridionali.

Altri fenomeni: locali grandinate e raffiche di vento forte.

Domenica 26 luglio

Nuvolosità: irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite dalle pianure centrali nel corso della giornata. Più nubi sulle Alpi fino al pomeriggio.

Precipitazioni: temporali forti nella notte e fino al primo mattino sui settori orientali, rovesci altrove, più persistenti sui settori alpini dove nelle ore centrali sono possibili ancora temporali. Generale attenuazione dei fenomeni fino a cessare nella sera.

Zero termico: al mattino sui 3600 metri in rapida ascesa nel pomeriggio fino a 4000-4300 metri.

Venti: sulle Alpi in rotazione a partire da sud al mattino fino a nord nella sera e intensificazione fino a moderati. Sull'Appennino deboli settentrionali nella sera. In pianura e collina dapprima settentrionali poi orientali.