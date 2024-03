Venditti celebra i 40 anni di "Notte prima degli esami" all'Anima Festival di Cervere

CUNEO CRONACA - Quarant'anni di "Notte prima degli esami", la canzone più amata di Antonello Venditti, che ha fatto cantare ed emozionare generazioni di studenti.

L'artista romano celebra l'evento con un nuovo grande tour estivo che lo vedrà nuovamente calcare il magico palco dell'Anima Festival di Cervere, dopo i concerti da tutto esaurito del 2019 e del 2021.

L'appuntamento è il prossimo 21 luglio all'Anfiteatro dell'Anima, uno dei più importanti festival estivi del Piemonte, nel cuore della Granda, sospeso tra l'inconfondibile sagoma del Monviso e il dolce profilo delle colline di Langa.

Soddisfazione per i fratelli Chiarlo, organizzatori dell'evento, che portano un altro grande nome per l'edizione 2024, dopo aver annunciato Mahmood e Ermal Meta. "Sarà un'altra estate di musica ed emozioni. Venditti torna per la terza volta da noi, pronto ad emozionare il pubblico con canzoni senza tempo".

Le prevendite sono aperte dal 15 marzo. I biglietti sono acquistabili su TicketOne e in tutti i punti vendita abituali.