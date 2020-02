Valdieri, Carnevale alpino con lo storico Orso di segale candidato tra i migliori eventi sul territorio

Il Carnevale alpino dell’orso di Segale di Valdieri è stato selezionato e inserito nel portale Italialive.it e aspetta il voto online (clicca QUI) di quanti l’hanno frequentato in passato o parteciperanno all’edizione 2020 che si svolgerà domenica 16 febbraio nella cittadina della Valle Gesso, in provincia di Cuneo. Si può fino a 30 giorni dopo la data del Carnevale.

Gli eventi con più preferenze, tanto come quantità, quanto come gradimento, saranno valutati da una commissione di cinque esperti che giudicheranno la capacità di estrarre la sintesi dei valori identitari di un territorio e della sua gente (tradizione, cultura e talenti) riuscendo a portali fuori dai propri confini ed affermarli con fantasia e creatività.

Nella valutazione saranno tenuti in conto la passione e la partecipazione della collettività locale all’evento e dato valore più all’impegno dei partecipanti rispetto alle disponibilità economiche impiegate. L’intento è di premiare gli eventi capaci di far scoprire il patrimonio artistico e culturale che si trova nelle destinazioni meno conosciute e nei piccoli centri, fuori dai percorsi più frequentati.

Gli obiettivi di Italialive.it sono l’anima del Carnevale valdierese, antica manifestazione della comunità locale messa al bando dal fascismo negli anni Trenta e riscoperta nell’ambito di una ricerca culturale sostenuta dalla Regione nel 2004. Da quell’anno, grazie all’impegno dell’Ecomuseo della Segale, del Comune di Valdieri e degli abitanti, la manifestazione torna puntuale prima della Quaresima per celebrare attraverso la figura dell’orso di paglia di segale la fine, ormai vicina, dell’inverno e l’imminente inizio dell’annata agraria.

Italialive.it si propone di offrire una visione unitaria fra turismo e cultura, salvaguardia dell’ambiente, cura del paesaggio e biodiversità, elementi distintivi del brand Italia e punti di forza dell’offerta Paese che vanno posti al centro delle politiche di sviluppo del Paese.

Il Carnevale alpino dell'Orso di Segale è organizzato da Ecomuseo della Segale, Comune di Valdieri, Unità Pastorale Valle Gesso e Aree Protette Alpi Marittime, insieme alla popolazione di Valdieri.

Il programma

Sabato 15 febbraio

ore 21, Valdieri - Sede Aree Protette Alpi Marittime, Piazza Regina Elena

Toponimi dell'Alta Valle Gesso

Presentazione del nuovo Quaderno delle Marittime dedicato ai nomi e alle storie che identificano e caratterizzano luoghi, valloni e montagne della Valle Gesso.

Un'opera a cura del guardiaparco Mauro Rabbia, realizzata con il supporto del personale delle Aree Protette Alpi Marittime, la collaborazione della Chambra d’Òc (sportello linguistico L. 482/99, Comune capo fila Vernante) e il prezioso aiuto della popolazione locale.

La partecipazione all'appuntamento è gratuita ma, a causa del numero limitato di posti a disposizione, è necessario confermare la propria partecipazione su Eventbrite oppure Facebook!

In caso di esaurimento posti, non potrà essere garantito l'ingresso alle persone sprovviste di biglietto.

Domenica 16 febbraio

dalle ore 9, per tutto il giorno | Valdieri, centro paese

Mercatino

Tanti prodotti tipici e artigianali esposti in un mercatino coloratissimo.

Sei un artigiano, un designer, un illustratore, un hobbista e desideri esporre le tue opere al mercatino organizzato in occasione del Carnevale alpino?

dalle ore 9.30 alle 12 e dalle ore 13.30 alle 17 | Valdieri, Piazza della Resistenza

Ai piedi delle montagne

Apertura del “Museo del territorio e della Resistenza” e visite guidate – a cura delle Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Piemonte – alla mostra “Ai piedi delle montagne”, esposizione che raccoglie e custodisce i reperti scoperti durante le campagne di scavo alla Necropoli protostorica di Valdieri.

Ingresso gratuito.

dalle ore 10 alle 13 | Valdieri, Piazza della Resistenza 2 (Municipio)

I giochi degli gnomi

Gli gnomi dei boschi di Valdieri scendono in paese per salutare l’Orso di Segale e festeggiarlo con giochi del loro “GnomoPark” – a cura di E20 Valdieri.

La partecipazione ai giochi è gratuita.

dalle ore 10 alle 12 | Valdieri, Piazza della Resistenza 2 (Municipio)

L’atelier dell’Orso

Matite, forbici, colla e tanta fantasia: l’Orso di Segale ha pensato a un laboratorio creativo – a cura di Ma.N.I.A. – adatto a tutti i bambini!

La partecipazione ai giochi è gratuita.

dalle ore 12, fino a esaurimento scorte | Valdieri, Piazza della Resistenza 2 (Municipio)

Gli gnocchi di carnevale

Pranzo in piazza con gli gnocchi della Proloco di Valdieri.

A Valdieri, la tradizione degli gnocchi di carnevale è legata a una storia curiosissima: un tempo la loro distribuzione era riservata solamente a chi fosse disposto a utilizzare un lucente vaso da notte come “contenitore” per il pranzo!

dalle ore 14 | Valdieri, Piazza della Resistenza e centro paese

Il Carnevale dell’Orso di Segale

Richiamato dalle canzoni dei Cantori dell’Orso e dalle melodie degli organetti dei Jouvarmoni diretti dal maestro Silvio Peron, l’Orso di Segale irrompe in piazza per prendersi gioco di tutti i partecipanti alla festa. Sarà compito del Domatore, aiutato da perulìer e frà, mettere in catene il plantigrado di paglia e di condurlo alla bella Quaresima, l’unica donna capace di ammansire la bestia con un ballo vorticoso, prima del grande rogo del Ciciu ‘d paia.

Al termine, merenda in piazza con degustazione di biscotti realizzati con la farina di segale della Valle Gesso e grande gioco dell’ago nel pagliaio.

(Nella foto di N. Villani: L'orso di paglia di segale di Valdieri)