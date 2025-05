Val Tanaro, l'estate dei Nuotatori del Tempo Avverso inizia nelle acque interne

SERGIO RIZZO - È ormai nella tradizione dei Nuotatori del Tempo Avverso guidati da Roberto Giuria di Ceva, sia per la disciplina corporea del bagno in acque fredde, sia per la loro filosofia di libertà, spostarsi nelle acque interne. Da anni il lago di Osiglia rappresenta il bagno di passaggio dal mare per il periodo estivo alle porte.

Spostandoci sempre più a nord, il primo punto di riferimento è la Val Tanaro. Per il fiume Tanaro, l’associazione Anta collabora da anni con gli Amici del Fiume, impegnati nella salvaguardia della qualità delle sue acque. Grazie a questa sinergia, dal 2009 è tornata la possibilità di fare il bagno nel fiume, coinvolgendo anche i ragazzi del CAI Giovanile di Ceva.

