Vaccini misti under60: in Piemonte 23mila dosi su un totale di 50mila richiami da effettuare

CUNEO CRONACA - Sono 34.764 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate domenica 20 giugno all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.00). A 14.594 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati in particolare sono 6847 i 16-29enni, 2825 i trentenni, 7211 i quarantenni, 2490 i cinquantenni, 3962 i sessantenni, 4208 i settantenni, 1378 gli estremamente vulnerabili e 318 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.280.110 dosi (di cui 1.030.866 come seconde), corrispondenti al 92,3% di 3.552.480 finora disponibili per il Piemonte. Intanto, come a programma ordinario, sono in distribuzione nelle aziende sanitarie del Piemonte 10.200 dosi di Johnson&Johnson e 26.800 di Moderna.



Sono inoltre arrivate le 4100 dosi aggiuntive di Moderna e 10.530 di Pfizer annunciate nei giorni scorsi dalla struttura commissariale e necessarie per garantire la prima parte dei richiami con vaccinazione eterologa degli under60 che hanno ricevuto la prima dose con AstraZeneca.

Le dosi aggiuntive consegnate si sommano alle 8100 di Pfizer già arrivate nei giorni scorsi, per un totale di circa 23mila dosi sul totale di 50mila richiami da effettuare in Piemonte con vaccini alternativi.

Da questa mattina, lunedì 21 giugno, alle 9, coloro che hanno più di 18 anni da tutto il Piemonte possono prenotarsi sul sito www.ilpiemontetivaccina.it, per essere vaccinati nel giorni di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 giugno all’hub del Valentino.

Il servizio è riservato a chi non ha ancora un appuntamento o ha una convocazione dopo almeno 10 giorni dall’evento.