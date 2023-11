Uno show per festeggiare i 50 anni di Bus Company: "Pionieri del Biglietto integrato in Italia"

CUNEO CRONACA - La grande festa per i primi 50 anni di attività della saluzzese Bus Company, una delle più importanti realtà per il trasporto persone a livello regionale, è andata in scena al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte. Circa 700 i presenti tra autorità, fornitori, collaboratori e soprattutto dipendenti provenienti dalle quattro province di Cuneo, Alessandria, Asti e Torino, dove sono presenti le 25 sedi di Bus Company.

Il programma della serata è stato curato come un vero e proprio show, all’interno del quale tra una portata e l’altra della cena si sono alternati momenti diversi, tutti aventi come filo conduttore la storia dell’azienda. Prima un video emozionale ha ripercorso il mezzo secolo di attività, quindi l’amministratore delegato Enrico Galleano ha raccontato il lungo percorso iniziato da suo papà Clemente e suo zio Andrea nel 1973, per lanciare poi a sorpresa sul palco il grande ospite della serata, il comico romagnolo reso celebre da Zelig Paolo Cevoli, che ha abbandonato il copione del suo show per improvvisare un lungo monologo intrecciando la sua storia di vita personale con quella della Bus Company.

Prima della torta del cinquantenario c’è stata ancora la consegna di un targa di riconoscimento da parte della Regione Piemonte e ancora il momento dei ringraziamenti ai dipendenti andati in pensione quest’anno e a quelli che hanno vissuto le origini dell’azienda. La festa è poi proseguita con Andrea Caponnetto e Dj Anisa nella discoteca allestita nella tensostruttura adiacente al Pala Buscompany, dove si era già svolto l’aperitivo di benvenuto.

“Il 50° anniversario della Bus Company è uno di quei compleanni dove i numeri fanno la differenza - commenta l’amministratore delegato di Bus Company Srl, Enrico Galleano -. In mezzo secolo di vita di strada ne abbiamo fatta molta. In particolare, nell’ultimo anno, con i nostri 440 autobus di linea abbiamo percorso oltre 15,5 milioni di chilometri e trasportato 15,5 milioni di passeggeri, a cui vanno aggiunti i 2 milioni di chilometri fatti con i 55 autobus da noleggio gran turismo su cui hanno viaggiato 200 mila passeggeri. Ma non possiamo dimenticare il mezzo milione di passeggeri che hanno viaggiato sui nostri 20 autobus Flixbus, percorrendo 5 milioni di chilometri in tutta Europa. Il numero più alto, infine, lo abbiamo raggiunto solo pochi giorni fa, tagliando il traguardo di 100 milioni di validazioni con il Bip, il Biglietto integrato Piemonte che abbiamo introdotto da pionieri in Italia nel 2011”.

Tra i momenti più commoventi della serata, quello che ha visto salire sul palco alcuni dei protagonisti della storia imprenditoriale cominciata dalla famiglia Galleano, ovvero: Carla Bertinetto, Pierangelo Botta, Pietro Ferrero, Gioacchino Piumatti e Giuseppe “Pino” Zangari, quest’ultimo premiato con una targa di riconoscimento insieme a 15 altri dipendenti che sono andati in pensione nel corso del 2023: Pierpaolo Adriano, Rino Agosti, Massimo Bellin, Michele Bertero, Mario Biglione, Franco Bocco, Giovanni Bonardo, Alfredo Botta, Salvatore Caruso, Ezio Caudera, Paolo Dutto, Antonello Ferrarese, Bruno Giubergia, Lajos “Luigi” Miskolczi e Cosmo Violi.

Buscompany oggi raggruppa 9 diverse aziende di trasporto persone acquisite nel corso di 50 anni, precisamente: Seag nel 1973, Soffietti nel 1997, Giachino nel 1978, Ati nel 2000, Trasporti monregalesi nel2006, Stp nel 2016, Arfea nel 2022, Geloso e Cit nel 2023.