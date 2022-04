Cuneo: una Pasqua di mostre tra il Respiro della Terra, Caleidoscopio e Doppio ritratto

CUNEO CRONACA - Le quattro mostre in corso di grandArte 20200 Help, humanity, ecology, liberty, politics rimangono aperte anche nelle vacanze di Pasqua per offrire a cuneesi e turisti una bella occasione culturale. Nelle sedi delle mostre si tengono visite guidate dagli studenti del liceo artistico Ego Bianchi di Cuneo.

A Cuneo nel Complesso Monumentale di San Francesco rimane visitabile fino al 29 maggio 2022, la mostra del maestro Luigi Mainolfi “Il respiro della terra” a cura di Francesco Poli. Rimane aperta dalle 15,30 alle 18,30 tutti i giorni compresa la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta sempre con ingresso libero. Una grande antologica in cui le opere che documentano esemplarmente i principali aspetti della ricerca plastica di Mainolfi, dagli anni Ottanta a oggi, sono state installate con studiata attenzione, dando vita a una narrazione visiva che si sviluppa con grande respiro unitario all’interno degli articolati spazi dell’architettura gotica. “I lavori sono messi in scena, senza criteri cronologici, in ordine sparso nella navata centrale, e si insediano con equilibrio e giusta tensione estetica nell’abside e nelle sette cappelle laterali” (Francesco Poli).

I suoi lavori fin dall’inizio hanno abbandonato i tradizionali piedestalli per abitare liberi nell’ambiente: si installano e proliferano sui pavimenti e sulle pareti; si sviluppano come fantastici organismi biomorfici e crescono come stalagmiti, colonne o pilastri, anche fino al soffitto; si concretizzano in oggetti (anche sonori) su tavoli; si gonfiano come sfere e si distendono come paesaggi sulle superfici di pannelli a muro. La sua scultura si configura come una narrazione di un mondo favoloso animato da bestie e personaggi gioiosamente mostruosi (orchi, orchesse, apesse, elefantesse, fauni, pseudo-gazzelle e altri); da paesaggi onirici, da alberi e vulcani e montagne; da soli giganteschi e pianeti; da proliferanti città, da strani oggetti, campanacci e battacchi e cozze.