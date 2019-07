Caldo tropicale nel weekend, poi drastico calo delle temperature in provincia di Cuneo

In queste ore si è registrata soprattutto al nord una moderata tregua dal caldo per effetto di masse d’aria più fresche che hanno provocato l'innesco di rovesci e temporali localmente intensi, con fenomeni grandinigeni e raffiche di vento. Tra i valori più significativi registrati da Arpa Piemonte c'è Bellino, in Val Varaita, provincia di Cuneo, con 30mm di pioggia accumulati solo nella giornata di mercoledì.

La situazione è destinata a cambiare di nuovo dalla serata, con una progressiva attenuazione delle precipitazioni e un rialzo delle temperature. Nel weekend, infatti, si potrebbero toccare picchi intorno ai 36-37 gradi in molte zone del Piemonte. Venerdì è previsto cielo sereno o poco nuvoloso, con locali cumuli pomeridiani a ridosso dei rilievi alpini. Sabato è attesa una bella giornata, con rovesci deboli e a carattere sparso sulle zone alpine nordoccidentali dal tardo pomeriggio, mentre domenica il tempo risulterà prevalentemente soleggiato.



L'estate entrerà in crisi dalla prossima settimana, in particolare da lunedì sera quando una profonda e fredda bassa pressione presente sulla Scandinavia comincerà a scendere di latitudine, provocando un deciso peggioramento delle condizioni meteo: saranno attesi temporali, grandinate, possibili trombe d'aria e calo termico di 10 gradi su tutta la regione.

(Foto tratta dal sito di Arpa Piemonte)