Una commedia a Revello per Dil Kumari, la casa famiglia in Nepal che salva in bambini

CUNEO CRONACA - Una commedia per Dil Kumari. E' questo il titolo che si potrebbe dare alla serata ad ingresso libero che la compagnia teatrale "d'la Vila" offrirà al pubblico martedì 7 febbraio a Revello, sul palco del Pala San Biagio alle 21, dove verrà rappresentata "Finalment... la mia öcasiun", commedia in due atti brillanti di Christian La Rosa, con l'adattamento e la regia di Carlo Antonio Panero.

Ma chi è Dil Kumari? E' una bambina di 10 anni che vive in Nepal e, non avendo né casa né genitori, è ospite della struttura a lei dedicata, la casa famiglia "Dil Kumari" appunto, insieme ad altri 29 bambini nelle sue stesse condizioni. La casa è stata costruita grazie alle offerte raccolte da Cecy Onlus ed è in funzione ormai da due anni. Proprio in occasione della festività di San Biagio, nel 2019 e nel 2020, la compagnia "d'la Vila" offrì due spettacoli che permisero di raccogliere la generosità del pubblico per ben 3.483 euro, destinati tutti a realizzare la casa famiglia.

Purtroppo i bambini in stato di abbandono, oggetto di sfruttamento e talvolta violenza, sono così numerosi che i 30 posti della casa non sono sufficienti e le richieste di aiuto non possono più essere accolte. Cecy Onlus ha iniziato questa nuova raccolta di fondi per realizzare un ampliamento che consentirà di ospitare altri 15 bambini. Grazie alla Compagnia "d'la Vila" e alla disponibilità della Pro Loco di Revello il 7 febbraio si darà avvio a questa iniziativa per realizzare il necessario ampliamento.