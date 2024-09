Un viaggio dentro la recitazione: arriva a Cuneo il laboratorio di teatro sociale

CUNEO CRONACA - A partire dal 2 ottobre, ogni mercoledì dalle 18 alle 19:30, la città di Cuneo ospiterà un laboratorio di teatro sociale intitolato Un viaggio dentro la Recitazione e il Teatro, organizzato dalla compagnia teatrale Intronauti. L'iniziativa fa parte del progetto Piazza Grande, volto a valorizzare e rendere vivo lo spazio pubblico, promosso da ARCI Cuneo Asti in collaborazione con il Comune di Cuneo e con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Il laboratorio si terrà presso la sede del Comitato di Quartiere Cuneo Centro, in via Silvio Pellico 10, e sarà aperto a un massimo di 12 partecipanti. Il corso è rivolto sia a chi si avvicina al teatro per la prima volta sia a chi ha già esperienza nel settore.

L'obiettivo è far incontrare le tecniche teatrali con le tematiche sociali. Uno strumento per riflettere insieme e creare comunità. Conoscersi, creare, interrompere la corsa quotidiana e lavorar su sé stessi e sulla relazione con gli altri. Il tema al centro del laboratorio è "Vivere e far vivere lo spazio pubblico".

Il progetto coinvolge diverse realtà associative del territorio, tra cui Cinecircolo Ratatoj, Nelr.it, Makai Cuneo, Quartiere Cuneo Centro, Nuovo Cinema Centro. Il teatro diventa quindi un luogo di aggregazione, incontro e sperimentazione, aperto alla cittadinanza.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la compagnia teatrale Intronauti via email all'indirizzo ipaziintro@gmail.com o al numero di telefono 371 4559330.