Un successo la prima edizione di "Meating", l'evento sulla carne bovina Piemontese a Savigliano

CUNEO CRONACA - È positivo il bilancio della tre giorni di “MEATING: di cotte e di crude”, il nuovo evento, ideato e realizzato dalla Fondazione Ente Manifestazioni, che si è svolto a Savigliano. Per tutto il fine settimane appena trascorso, la centralissima piazza del Popolo, illuminata da un caldo sole di inizio autunno, ha visto alternarsi incontri, laboratori, dimostrazioni dal vivo, convegni e proposte gastronomiche per valorizzare al meglio la carne bovina Piemontese, da un lato facendo conoscere le sue eccellenti caratteristiche organolettiche e i molteplici utilizzi in cucina e, dall’altro, informando correttamente i visitatori sulle sue proprietà e radici storiche.

“È stato un buon ‘battesimo’ per una rassegna alla prima edizione, ma dalle molte potenzialità e fortemente legata al nostro territorio – dichiara Andrea Coletti, presidente delle Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano –. È il primo passo di un progetto decennale su cui continueremo ad investire coinvolgendo sempre tutti gli attori della filiera della Piemontese e aumentando la visibilità dell’evento. Per il momento siamo soddisfatti dei buoni riscontri in termini di visitatori (oltre 30mila gli ingressi nell’area della manifestazione) e dei pasti consumati al BBQ Restaurant sotto l’Ala Polifunzionale (più di mille), oltre che degli apprezzamenti diffusi per aver deciso di realizzare una kermesse sulla Piemontese in un periodo tutt’altro che felice per il comparto. Il gioco di squadra e l’unità di intenti sono le basi su cui proseguire, per immaginare una nuova edizione di MEATING ancora più bella e sorprendente, andando a migliorare gli aspetti che vanno perfezionati e potenziando quelli che hanno dimostrato di essere apprezzati. Nel ringraziare ancora tutti i partner e gli sponsor che hanno reso possibile questa prima edizione, non resta che metterci al lavoro fin da subito per pensare a come vorremmo il prossimo MEATING e dare appuntamento al 2025”.

L’evento “MEATING: di cotte e di crude” è stato organizzato con il patrocinio della Regione Piemonte, con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte e con il contributo di Fondazione CRS, Fondazione CRC e Fondazione CRT. Importante, poi, è stato il supporto di numerosi sponsor: Banca CRS (gold sponsor), Confagricoltura Cuneo, (main sponsor), Confartigianato Cuneo, Conad, Atlante Montello e Olimac (official sponsor) ed EVISO (Energy partner).

(Nella foto: Luca Terni, miglior macellaio d’Italia, che ha presentato le sue ricette a base di carne)