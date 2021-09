Un orgoglio piemontese la mostra "Exodos" sulle migrazioni nella torre di Priero

SERGIO RIZZO - E' stata inaugurata a Priero, in provincia di Cuneo, la mostra fotografica dal titolo "Exodos. Exit – Rotte migratorie, storie di persone, arrivi e inclusione". Si tratta di una mostra itinerante con tema delle migrazioni realizzato dalla Regione Piemonte e dall'associazione "Allievi del Master in giornalismo Giorgio Bocca".

"Trovata la quadra – ha spiegato il sindaco, Alessandro Ingaria – abbiamo deciso d’investire per rendere fruibile questa torre. La prima fase di lavoro ha interessato il giardino con la parte sottostante. Dal prossimo anno ci sarà un nuovo ingresso dal borgo, quindi si giungerà fino al cavedio della torre direttamente dalla piccola strada all’interno del paese. È prevista poi la realizzazione di allestimenti multimediali nella prima sala e in ogni stanza. Sarà un viaggio nella storia di Priero da ieri a oggi. Oggi ospitiamo la prima mostra ufficiale in questa torre”.

"Questa mostra – ha proseguito Claudio Zingarelli, organizzatore della mostra insieme al Comune di Priero – è nata da un progetto di fotoreporter tutti piemontesi, con un grande patrimonio di immagini. Il materiale è stato diviso in varie sezioni che rappresentano un po’ il viaggio che hanno fatto migliaia di migranti da tutte le parti del mondo. Dopo circa 6 mesi, è giunta una lettera del Presidente della Repubblica in cui ci comunicava che ci veniva assegnata una medaglia per questa mostra, in cui riconosce l’esempio culturale e sociale molto importante.

Abbiamo capito di aver fatto qualcosa di molto interessante e da quel momento ha preso il via un percorso abbastanza lungo in Europa e in cinque Regioni italiane. Ora, da alcuni mesi il nostro viaggio prosegue con questa mostra, fatta prima ad Almese, Druento, Bra, e oggi a Priero. Abbiamo inteso iniziare dal Piemonte per essere solidali con il lavoro che sta facendo don Luigi Chiampo a Ulzio e noi con questa mostra intendiamo mettere in evidenza il grave problema delle migrazioni".

Sergio Rizzo

(Nella foto: Alessandro Ingaria, sindaco di Priero)