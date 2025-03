Un mese di nuove energie e cambiamenti: da Fiorella l'oroscopo di aprile

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - L'oroscopo di aprile 2025 della braidese Fiorella Nemolis per tutti i lettori della provincia di Cuneo.

Ariete dal 21 marzo al 20 aprile

E' un'energia vibrante quella del Sole che entra nel vostro segno. Ma, adesso, responsabili amministratori di voi stessi, riuscite a dosarla, a farla fluire costante senza sprecarla in eccessi dettati dal vostro irrefrenabile entusiasmo. Siete consapevoli di essere nella posizione giusta e nel momento adatto per affrontare una sfida. La prospettiva di realizzare un progetto abbozzato tempo fa, poi ripreso in considerazione, si rivela assai promettente e vantaggiosa, però, senza tralasciare l'esborso economico; fatevi consigliare da un esperto sulla portata dell'investimento. Bastano piccoli accorgimenti di chi è del mestiere per evitare inaspettati e significative lievitazioni di costi, è questione di mantenere un corretto equilibrio finanziario. Gli obiettivi che da tempo vi prefissavate ora sono attuabili, si avvera un vostro sogno, piccolo o grande che sia, non importa, per voi è un punto di arrivo, una tappa importante per ricominciare. Ognuno vedrà concretizzarsi quell'obiettivo speciale, soprattutto originale, fuori dal comune, frutto della vostra inesauribile creatività finalmente espressa in modo concreto. Una grande soddisfazione per voi! Siete in una fase di crescita personale, pronti a cogliere circostanze favorevoli, forse un po' audaci, ma non per voi che, grazie alle vostre evoluzioni di pensiero, inventando sorprendenti stratagemmi, riuscite sempre a cavarvela brillantemente. Soffermatevi, però, su una ponderata e obiettiva riflessione su voi stessi, vi aiuterà a non precorrere i tempi, mantenendovi saldi e pazienti. Siete imprevedibili e capaci di risolvere con un tocco di genialità situazioni complicate. E' la vostra magia.

Toro dal 21 aprile al 20 maggio

L'energia vi accompagna anche quando vi sembra si affievolisca, perché vi pervade quella fastidiosa sensazione di non progredire, delusi di non concludere ciò che con tanto entusiasmo avevate accuratamente progettato, invece, è la vostra salvezza, vi impedisce di gettarvi a capofitto in una situazione che presenta ombre. E' la forza che vi sostiene attraverso la visione obiettiva delle cose, evitando di prendervi una cantonata col rischio di compromettere il successo che meritate. Mettete ordine nell'affollarsi e nel susseguirsi di eventi. Al momento giusto vi si aprirà una porta e, solo in quel preciso momento, sarete certi che le prospettive sono promettenti e vantaggiose, sempre sorretti da perseveranza e pazienza che vi caratterizzano. Ed è proprio in questa fase che l'energia vibrante vi sorregge per varcare quella porta con la massima autorevolezza, finalmente siete in una posizione che valorizza l'intuizione e l'audacia strategica nel competere e sbaragliare avversari potenti anticipando le loro mosse. Il periodo è favorevole per tutti stimolati da impreviste proposte allettanti, sempre filtrate dal vostro ormai acquisito e interiorizzato equilibrio, restando sempre con i piedi per terra. Svolazzare regala quel brivido di euforia, ma assicuratevi sempre di avere il paracadute.

Gemelli dal 21 maggio al 21 giugno

Siete ispirati, l'energia volteggia vorticosamente attorno a voi, vi scuote l'animo e vi costringe a mettere da parte l'insicurezza, quasi costringendovi a partecipare, seppur svogliatamente, ad eventi che proprio non vi interessano. Quando ormai vi sembra di non avere nulla da perdere, quando tutte le circostanze lavorative o personali vi sembrano contro, ecco che invece, inaspettatamente, l'incontro con persone sconosciute vi stimola a tirare fuori la vostra vera natura. Cambiando aria, uscendo da quella nicchia in cui voi stessi vi siete rinchiusi, sentite di nuovo fluire in voi quella potente energia, fino ad allora sopita, prigioniera di una situazione stagnante. Riconferme, proposte, incontri fruttuosi, riavvicinamento di amici, insomma tutto ciò di bello che non potevate prevedere accadesse. Per tutti voi, chi più chi meno, dipende anche dall'età e dalla situazione sociale, c'è una sorta di rinascita, un cambio di stagione come dall'inverno alla primavera. La vostra contagiosa scintilla di energia coinvolge, ispira e stimola anche chi vi circonda a fare un passo in avanti con fiducia, instaurando un spazio di comprensione e apertura verso gli altri. Rispetto a prima, qualche piccola angustia sarà superata ampiamente, grazie a un ritrovato equilibrio.

Cancro dal 22 giugno al 22 luglio

Energia ne avete da vendere, tuttavia è un periodo molto intenso, in cui siete sottoposti a pressioni sul lavoro, oppure nel privato. Concedetevi un po' di pausa e anche se siete così rigorosi, ciò non significa abbandonare i vostri doveri, anzi, frenando l'impulso di intervenire subito vi mostrate cauti per valutare con obiettività le situazioni complesse, ingarbugliate. Quindi, temporeggiare vi consente di vederci chiaro, spesso le cose non sono come sembrano. Ci sono persone abilissime nel nascondere la loro vera natura, fanno il classico gioco delle ombre, sono maestri nel seminare dubbi e creare tensioni per manipolare gli altri a loro vantaggio. E' un'arte sottile ma, in questo caso, subentra la vostra capacità di intuizione, siete abili a smascherare chi si comporta in modo subdolo. Individuata la persona, usando tatto e strategia, la convocate in privato per non creare tensioni inutili. Un modo cauto ed efficace per portare alla luce la verità. Non cedete alla delusione per l'accaduto avete appreso una preziosa lezione per il futuro. Ed ecco che la vostra preziosa energia fluisce nuovamente per impegnarvi con profitto nel migliorare la vostra posizione affrontando con lucidità gli imprevisti, senza affanni, contribuendo così alla vostra costante crescita personale.

Leone dal 23 luglio al 23 agosto

La vostra energia è esplosiva, incontenibile e contagiosa. Fluisce costante, e si impone per sostenere gli impegni crescenti. Avete la capacità di convincere e trasmettere agli altri l'entusiasmo per seguire l'evoluzione continua dei vostri pensieri, volti a raggiungere obiettivi ambiziosi. Visionari, con uno spirito non comune, siete capaci di vedere oltre i confini tradizionali e di individuare opportunità dove altri vedono limiti. Assumete il rischio con slancio e volontà di ferro, senza demordere portate avanti i progetti, affiancati da un team di seguaci, superate le audaci sfide cadendo sempre in piedi. Primeggiate e consolidate la vostra posizione, offrendo sostegno a chi è in un frangente difficile, siete generosi, e avete il pregio di non vantarvi. Qualcuno non vi mostrerà riconoscenza, anzi, proverà a farvi qualche sgambetto, ma grazie alla vostra intuizione, percepite quando l'invidia muove la persona che avete accanto. Non siete vendicativi, sorprendete anche in questo chi vi ha fatto lo sgarbo, del resto, “Senza la base scordatevi le altezze”. Cosa c'è da aspettarsi da parte di chi inganna e cerca di screditare proprio colui che gli ha porto una mano? Il periodo è denso di attività, ma la mente vi sostiene, siete capaci di affrontare gli imprevisti, risolvete i problemi uno alla volta seguendo l'ordine di priorità. Affinché il vostro successo non vi faccia sentire onnipotenti, riflettete nel vostro profondo e rammentate che è l'umiltà a fare gli uomini grandi.

Vergine dal 24 agosto al 22 settembre

L'energia è intensa siete carichi di buoni propositi nel fare, nel progettare nuove imprese, le idee fanno evoluzioni fantasiose nella vostra mente, tuttavia è bene tenere in conto che nei progetti spesso sono coinvolte altre persone. Non tutti sono creativi e scrupolosi nel portare avanti situazioni innovative, quindi è necessario dare loro il tempo di interiorizzare un modo di agire al di fuori dei soliti schemi. Piuttosto che trovarvi in difficoltà a progetto avviato per divergenza di vedute, fermate tutto. Ci sarà il tempo propizio per iniziare con tutte le carte in regola, sarà il caso di portare sulla vostra strada persone affini a voi. Non fremete e sem mai accettate di buon grado riconferme di lavoro, o nuove proposte, considerate che non sempre ci sono le circostanze adatte perché si avveri un sogno. Nel frattempo, chi ha tanta energia e determinazione per inventare e portare avanti da sé un'attività, all'apparenza audace, ha un' ottima probabilità di riuscita. L'investimento finanziario è sicuramente sostenibile se rivolto al settore dell'artigianato un tempo fiorente ora invece trascurato, anche se potrebbe rappresentare ancora un'importante risorsa, sposando competenze tradizionali con innovazione. Individuata la nicchia giusta, attraverso una ricerca di mercato, fate affidamento sulla vostra creatività, forza e capacità di resistere a ritmi lavorativi pesanti. La soddisfazione vi ripagherà di tanto sforzo.

Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre

La vostra energia emerge da una profonda riflessione interiore, e diventa una forza rinnovata volta a dare equilibrio alla vostra vita. Per alcuni di voi è stato un percorso, un'evoluzione interiore affiorata riesaminando le circostanze sfavorevoli vissute, attraversate da momenti di sconforto e di grande difficoltà. Nonostante le amarezze e gli affronti subiti, avete mantenuto un atteggiamento sempre corretto e signorile, evitando sfuriate che non avrebbero risolto la situazione. Vi siete defilati, allontanandovi con dignità ma acquisendo, a duro prezzo, un insegnamento di vita, pur mantenendo sempre salda la fiducia in voi stessi. Purtroppo non è sempre possibile individuare e comprendere situazioni così ingarbugliate, piene di ombre, di sotterfugi, e tanto meno contrastarle. Comunque, chi agisce ignorando il male provocato a chi non può difendersi, lascia un'ombra che il tempo non dimentica. Adesso è il momento della risalita. Per tutti voi l'energia fluisce, determinati e pronti ad afferrare il momento favorevole per un cambiamento decisivo, quando inaspettatamente si apre una porta. Può essere un incontro occasionale con una persona che ha colto le vostre capacità facendo progetti per voi, magari con una proposta di collaborazione, o presentandovi ad un amico in cerca di un professionista con le vostre peculiarità. Per chi invece è particolarmente dotato di creatività si prospetta l'occasione di aprire un'attività in un settore di artigianato, unendo tradizione e innovazione. Un'impresa davvero geniale!

Scorpione dal 23 ottobre 22 novembre

Energia produttiva, la vostra, volta a portare avanti progetti da tempo studiati e messi a punto, non lasciando nulla al caso. Tuttavia, dovrete adeguarvi alla tortuose vie della burocrazia, certo non starete con le mani in mano, ma i tempi sono lenti. La mente è sempre affollata da pensieri in continua evoluzione per l'esigenza di migliorare, attraverso all'informazione mirata e alla strategia per raggiungere nuovi obiettivi. A qualsiasi età, e in qualsiasi posizione sociale vi troviate, siete fermamente convinti che attraverso la dedizione e la perseveranza costante, si possano ottenere risultati che agli occhi degli altri sembrano irraggiungibili o fuori portata. L'invidia per i vostri successi è sempre dietro l'angolo, c'è chi prova a mettervi il bastone tra le ruote, ma l'intuito vi protegge, siete abili nel prevenire le mosse dell'avversario. C'è chi aspetta una riconferma e l'avrà, chi invece riceve una proposta di lavoro favorevole a livello economico per consolidare la propria posizione, tuttavia è bene durante il colloquio, capire le esigenze, le aspettative, per instaurare un rapporto di lavoro basato sulla chiarezza. Non demordete sulle difficoltà che si presentano, sia a livello lavorativo che privato, perché determinazione e capacità di analisi vanno a braccetto. Sono la vostra forza!

Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre

La vostra energia fluisce costantemente, il desiderio di viaggiare, esplorare nuove mete, conoscere persone, costumi, tradizioni, stimola la vostra creatività. Le occasioni di lavoro si presentano in modo singolare, siete brillanti, attraete per simpatia e le persone con voi si aprono, si raccontano volentieri, ed ecco che questi dialoghi informali possono dare origine interessanti offerte di lavoro, persino a collaborazioni di un certo rilievo, a condizione che gli investimenti richiesti rientrino nelle vostre possibilità. Attenzione a non farvi prendere dall'entusiasmo, “Non è tutto oro quel che luccica”. Chi non è trattenuto da impegni familiari è disposto a trasferirsi all'estero per cogliere nuove opportunità di lavoro, anche se si tratta di esplorare settori a voi poco familiari. Siete audaci, i cambiamenti non vi spaventano, anzi vi stimolano a mettervi in gioco per conoscere nuove realtà. E' la curiosità a spingervi verso verso l'innovazione, non vi fermate di fronte alle sfide, siete determinati e nulla vi scoraggia: pronti a seguire anche i corsi aziendali per crescere e restare al passo coi tempi. Tuttavia, tra voi, c'è chi è colto da un po' di stanchezza mentale causata dal continuo turbinio di pensieri, sempre volto alla ricerca di qualcosa che vi appaghi di più, è una corsa incessante che rischia di farvi perdere l'equilibrio. Sentite il bisogno di fermarvi un po', mossi dalla nostalgia dei vostri affetti lontani per i continui spostamenti, tanto che matura in voi il desiderio di mettere radici. Dipende anche dall'età, comunque per chi decide di fermarsi, di deporre le armi, è un significativo passaggio che determina la crescita personale. Chissà, la vita è imprevedibile, come lo siete voi.

Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio

L'energia fluisce generosa e vi spinge a fare nuovi progetti, le occasioni sono accattivanti, ma forse è meglio rallentare un po' il ritmo. Ambiziosi e responsabili siete soliti farvi carico di ogni aspetto, curando anche i dettagli. Prendetevi un po' di tregua, demandate ad altri le mansioni ordinarie, non esaurite l'energia che sarà preziosissima per fare fronte ai cambiamenti positivi prossimi a venire. Piuttosto riservati, non mettete in evidenza le vostre capacità, ma gli astri vi sostengono favorendo incontri casuali, ma determinanti per dare una svolta alla vostra vita. In queste occasioni il dialogo, scorrevole e informale, mette in luce la vostra creatività e intuizione, suggerendo all'interlocutore l'idea di proporvi una collaborazione per attività innovative e di sicuro successo. Finalmente trovate la forza, il coraggio di uscire dalla vostra zona comfort e dopo esperienze negative, fate un balzo verso un'evoluzione, la vostra crescita personale. Svelate un lato nascosto della vostra personalità, ossia, l'apertura positiva verso originalità e colpi di genio che fanno la differenza in certi ambiti lavorativi, diciamo un po' retrogradi, un po' stantii. Quindi offrite freschezza, leggerezza, espresse in vari settori che richiedono requisiti all'avanguardia. “La creatività non è altro che un'intelligenza che si diverte”. Albert Einstein.

Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio

Energia che produce chiarezza e riflessione, non è poco per voi rivoluzionari e insofferenti alla quotidianità. Alla tranquillità preferite azione, brividi di adrenalina, sfide, però ogni tanto è necessario riposare mente e corpo. Non vi immagino certo spalmati sul divano, se mai, per staccarvi un po' dai vostri pensieri visionari, concedetevi qualche giornata immersi nella natura, non privatevi di contemplarla: è una gioia semplice ma intensa. E' una fonte di energia pura che ritempra voi frenetici acquario, soffocati dal vortice di impegni quotidiani, impegnati con spostamenti sfibranti in auto, telefonate che si accavallano, riunioni di lavoro: la vostra agenda è un campo di battaglia. A voi amanti del brivido rammento che si può provare anche in natura. Suggerisco uno sport originale, lo Slacklining: si tratta di camminare su una fettuccia elastica sospesa tra due punti. Richiede equilibrio e concentrazione, perfetta per allenare mente e corpo. State sereni dalla riflessione presto tornerete all'azione a cui ha contribuito una breve pausa. L'energia fluisce prepotente per suggerirvi imprese piccole o grandi, ma sempre rivoluzionarie conseguendo successi. Ogni tanto fermarsi, per voi, è l'unico modo per ritrovare la strada giusta.

Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo

L'energia fluisce in due modi e tempi diversi per voi così sensibili e creativi, non per nulla tra voi sono molti coloro che operano nel campo delle arti. Una parte del mese elargisce un'energia che concilia alla contemplazione e alla riflessione, è un momento favorevole per rafforzare legami o chiarire situazioni in sospeso che un po' vi angustiavano. E' il periodo che precede il momento fervido della creazione, che si esprime in qualsiasi campo lavorativo, ognuno ha la propria caratteristica volta a produrre miglioramenti, anche a livello pratico e persino tecnologico. L'inventiva non ha limiti. L'energia che produce azione è la fase in cui siete molto concentrati sul fare, poco attenti a cosa succede attorno, quindi, è bene fare caso ai fatti e alle persone che vi circondano, mantenendo rapporti sociali per non estraniarvi troppo. La fatica psicofisica si fa sentire, rallentate il ritmo, rischiate di esaurire quell'energia così preziosa che vi consente di portare a termine i vostri obiettivi. Optate per attività rilassanti a contatto con la natura che favoriscono l'armonia, che è basilare per il vostro equilibrio, allontanate le persone che vi assillano con troppe domande, sono abili a tessere pettegolezzi che vi riguardano. L'invidia è sempre dietro l'angolo.

Fiorella Avalle Nemolis