Un mese dedicato al Barocco a Mondovì e Vicoforte: grandi maestri in mostra e visite al santuario

CUNEO CRONACA - Sarà un mese all'insegna dell’arte e della cultura nel Monregalese. Piemonte Musei (in collaborazione con Conitours) e il Santuario di Vicoforte (tramite l’Associazione Nativitas aps) uniscono le forze per creare un’esperienza che lega l’arte alla spiritualità, alla scoperta dei grandi maestri del barocco internazionale e del gioiello architettonico più prezioso del territorio Monregalese. A Mondovì si trovano alcuni dei più pregevoli esempi di stile barocco piemontese, anche grazie al lavoro in città di un architetto come Francesco Gallo. Proprio Gallo e Ascanio Vittozzi furono le menti che diedero forma al magnifico complesso monumentale vicese, un capolavoro che, tra le altre cose, può vantare la cupola ellittica più grande del mondo: 37,15 metri di asse maggiore e 24,80 di asse minore, decorata con il più esteso affresco a tema unico presente al mondo, di oltre 6.000 metri quadrati.

La mostra "I grandi maestri del Barocco e Caravaggio", allestita nell'ex chiesa di Santo Stefano in via Sant'Agostino 24 fino al 1° maggio, propone un itinerario tra le opere di alcuni tra i maggiori maestri del XVII secolo, tra cui Pieter Paul Rubens, Jusepe De Ribera, Luca Giordano, Mattia Preti, Guido Reni, Antoon Van Dyck, Pietro Da Cortona, Justus Sustermans, Francesco Furini, Carlo Dolci . Oltre ad apprezzare l’interpretazione che ciascuno di loro esprime dello stile in voga, sarà possibile ravvisare nelle loro opere la lezione di uno dei più grandi artisti della storia della pittura: Michelangelo Merisi detto “Il Caravaggio”, rappresentato in mostra dall’affascinante “Maddalena in estasi”, vero e proprio fiore all’occhiello di tutta l’esposizione.

I visitatori potranno esplorare i segreti e le peculiarità artistiche della basilica e del monastero dei cistercensi, guidati dalle guide volontarie dell’Associazione Nativitas, come esperienza complementare alla visita a I grandi maestri del Barocco e Caravaggio, la mostra organizzata da Piemonte Musei e allestita nel centro di Mondovì Breo, presso il Centro Espositivo Santo Stefano. Eccezionalmente, infatti, Piemonte Musei e Conitours offrono ai visitatori la possibilità di usufruire di una visita guidata mattutina all’esposizione. In questo modo nel pomeriggio sarà possibile spostarsi a Vicoforte e completare la giornata con la visita al Santuario. Il ritrovo per la visita del mattino è davanti al Centro Espositivo Ex Chiesa di Santo Stefano alle ore 11.00 e il ritrovo per la visita al Santuario è fissato alle ore 15 davanti alla sede associativa Nativitas, al civico 41 sotto la palazzata.

Gli appuntamenti: domenica 7 - 14 - 21 - 28 aprile

dalle ore 11:00 alle 12:00 visita alla Mostra

dalle ore 15:00 alle 16:00 visita al Santuario

Visita guidata presso “I grandi maestri del Barocco e Caravaggio” tramite Conitours acquisto online al link: Prenota ora! Per info 0171.696206 - info@cuneoalps.it.

Visita guidata presso il Santuario di Vicoforte con Nativitas prenotare all’email: visiteguidate@santuariodivicoforte.it.