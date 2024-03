Un "memory" in formato gigante per raccontare il patrimonio culturale dell'Alta Langa

CUNEO CRONACA - La primavera si avvicina e le attività del progetto "Nessuno resti indietro iniziano a entrare nel vivo". Domenica 17 marzo si svolgerà il primo Educational day “La torre e il paesaggio dell’Alta Langa”, una giornata ad Albaretto della Torre, alla scoperta degli spazi verticali del mMuset (micromuseo sensoriale in torre) appena inaugurato all’interno della torre medievale, che è visitabile fino alla sommità ed è uno stupendo punto panoramico. L’attività è suddivisa in due momenti: al mattino momento formativo riservato ai docenti, agli educatori e alle figure chiave della Comunità educante (e in generale a tutte le figure adulte) e al pomeriggio attività ludico-didattiche per le famiglie coi bambini.

Intanto il progetto Nessuno resti indietro procede il suo corso con lo svolgimento delle attività didattiche presso le scuole degli Istituti comprensivi coinvolti, Cortemilia-Saliceto e Bossolasco-Murazzano. Si è concluso il percorso didattico di lettura sul paesaggio “Percorsi di analisi del paesaggio del territorio” curato da Ambiente & Cultura, articolato in due moduli. L’attività curata da Ambiente & Cultura - Alba Sotterranea prevista per il primo anno di progetto (l’anno scolastico 2024/2025), “Percorsi di analisi del paesaggio e esplorazione del territorio”, è volta al termine. L’attività ha coinvolto otto classi e si è svolta nel corso di due incontri.

Durante il primo modulo, dopo una presentazione iniziale del percorso, le classi hanno svolto - con la conduzione e le spiegazioni dell’operatore didattico - l’attività ludico-didattica "Il Memory dell’Alta Langa", un memory in formato gigante, dove le tessere di gioco corrispondono a singoli elementi/contenuti del patrimonio dell’Alta Langa (ad esempio il Castello di Prunetto, le Sorgenti del Belbo, il Pallone elastico). Durante questo primo incontro si è presentata anche la mappa digitale del Tesoro dell’Alta Langa, la mappa digitale e interattiva in cui confluiranno tutti i prodotti nati dal Progetto.

Durante il secondo modulo, le classi hanno realizzato un prodotto multimediale di narrazione, dedicato al loro paese e alle colline vicine. Le presentazioni multimediali realizzate sono state raccolte nella playlist “Uno sguardo su…” all’interno del canale YouTube di Ambiente & Cultura a questo link. E’ invece attualmente in corso il percorso curato da Cinema Vekkio - Cultura in Movimento, che si sviluppa in tre incontri, attualmente in corso, e di cui vi daremo notizia nel prossimo numero.