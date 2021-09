Un camion che trasportava maiali si è ribaltato in via Cuneo a Fossano: morti 5 animali

CUNEO CRONACA - E' terminato nella tarda serata di domenica 5 settembre l'intervento dei vigili del fuoco a Fossano, per un camion carico di maiali che si era rovesciato alla rotonda di via Cuneo.

Diversi animali hanno invaso la carreggiata, nonché la sede della ferrovia. Per questo è stato necessario informare l'ente ferroviario per interruzioni temporanee della circolazione. Un maiale è morto e 4 sono rimasti feriti in modo così grave da dover essere abbattuti.

Sul posto è intervenuto il veterinario, i vigili del fuoco da Cuneo con Aps, ranger e autogru per lo sgombero del materiale, una squadra da Levaldigi e i volontari da Fossano.