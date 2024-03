Un "Caffè al Circolo", un modo per le imprese cuneesi di incontrarsi e rimanere aggiornate

CUNEO CRONACA - Dedicare un’ora all’approfondimento e al ripasso dei vari servizi offerti dal Sistema Confindustria, oltre che alla condivisione delle ultime novità e iniziative per rimanere sempre aggiornati: è questo lo spirito con cui mercoledì 20 marzo, presso i locali di Confindustria Cuneo, in Via Vittorio Bersezio 9, prenderà il via l’iniziativa “Caffè al Circolo”.

Dalle 9.30 i rappresentanti delle imprese che aderiranno all’invito, rivolto a tutte le associate, saranno accolti presso il Circolo degli Industriali con un welcome coffee: un piacevole momento di condivisione che consentirà di diffondere consapevolezza circa le innumerevoli opportunità che Confindustria Cuneo mette a disposizione, per crescere sempre, tutti insieme.

La galassia Confindustria è ampia e variegata: i responsabili di servizio saranno a completa disposizione dei presenti per orientarli al meglio e supportarli nell’individuazione dei servizi che più si confanno alle diverse realtà. L’offerta comprende differenti tematiche: dai servizi per il lavoro (vertenze sindacali, politiche del lavoro, welfare, HR ed education, formazione) all’area economica e finanziaria (fisco, sviluppo d’impresa, internazionale, credito e finanza), per poi passare all’area legale e normativa d’impresa (servizi di logistica, trasporti e infrastrutture, edilizia e territorio, ambiente, energia, sicurezza e alimenti) e a quel che concerne la comunicazione, il marketing e il centro studi.

L’ideazione del format si deve a Eliana Faccenda, direttore marketing e commerciale di Confindustria Cuneo, che dichiara: «C’è sempre un buon motivo per incontrarsi di fronte a un caffè, a maggior ragione quando, oltre a condividere un momento di convivialità si ha l’occasione di comprendere meglio le opportunità che derivano dal far parte di Confindustria Cuneo.

Ci siamo resi conto che iniziative di questo tipo generano contatti e legami di valore, non solo tra gli associati e Confindustria ma anche tra le imprese stesse. Quello di mercoledì 20 marzo sarà il primo di una serie di appuntamenti che si svolgeranno durante tutto l’anno di cui verrà data notizia di volta in volta». È possibile iscriversi all’indirizzo www.confindustriacuneo.it/calendario.