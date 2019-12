Un anno all'insegna dei nostri campioni nel calendario benefico del Centro Down Cuneo

ANGELA PITTAVINO - Campioni dello sport e di vita insieme per regalare un’emozione lunga un anno. Sarà presentato mercoledì 18 alle 17 nella sala della Giunta del Municipio il nuovo calendario del Centro Down Cuneo. I 12 imperdibili scatti magistralmente catturati dal fotografo professionista Marco Collemacine bene illustrano il messaggio che l’associazione cuneese che da 30 anni è al fianco delle famiglie con figli con Trisomia 21 vuole lanciare per il 2020.

Per riuscire nella vita i ragazzi con sindrome di Down devono impegnarsi tanto, allenarsi e sudare esattamente come i grandi campioni cuneesi che tanto generosamente hanno posato con loro nel calendario.

Una strada in salita che riempie però di incredibile soddisfazione quando, alla fine, si conquista l’ambita medaglia. E, come si può leggere in copertina “Nella vita come nello sport nessuna sfida è troppo ardua se affrontata insieme!”.

“Grazie allo sport e alla fiducia del prossimo i ragazzi con Trisomia 21 possono vivere una vita ricca e piena .- commenta il presidente dell’associazione Centro Down Cuneo Valter Dorati- . Per questo si è pensato di lanciare questo messaggio attraverso il calendario 2020”.

“Lo scorso anno si era puntato ad un calendario in cui i nostri ragazzi erano immortalati in momenti quotidiani come fare la spesa o mentre prendevano il treno - continua Dorati -. L’idea della loro completa autonomia è il traguardo più ambito, ciò in cui ogni famiglia confida dal profondo. Quest’anno invece abbiamo pensato opportuno far capire attraverso i magnifici scatti di Marco Collemacine quanto impegno ci mettano ogni giorno per raggiungere questo ambito traguardo!”.

Prosegue il presidente del Centro Down Cuneo: “Per ottenere risultati i nostri ragazzi devono affrontare sforzi incredibili e impegnarsi quotidianamente… Questo ci ha fatto pensare ai grandi campioni dello sport che vediamo quotidianamente su tutti i giornali. Non potevamo non pensare alla fatica che gli sportivi fanno per raggiungere i loro obiettivi, vincere titoli mondiali ed essere guide ed esempi di vita per tutti coloro che entrano a far parte del mondo dello sport”.

“Nata l’idea è iniziata la ricerca dei campioni e incredibilmente, ancora una volta, la risposta è stata incredibile! L’affetto dimostrato e l’entusiasmo con cui questa idea del calendario è stata accolta ci ha spiazzati! - commenta Renata, una delle mamme del Centro Down Cuneo -. In pochi giorni abbiamo avuto la risposta di tutti i grandi campioni e campionesse della provincia di Cuneo. Grazie poi alla consueta disponibilità di Sabrina Martinengo, prima a pensare all'idea del calendario per far conoscere i nostri ragazzi e che, già lo scorso anno ci aveva fatto ottenere il contatto con il fotografo Marco Collemacine, sono nati gli imperdibili scatti che sono sicura conquisteranno tutti!”.

In tanti, oltre ai campioni dello sport hanno collaborato per la riuscita del calendario 2020, il fotografo stesso che si è occupato degli scatti lo ha fatto a titolo completamente gratuito. Dopo l’esperienza fatta lo scorso anno è stato conquistato dai ragazzi e dai bambini dell’associazione e ha rinnovato, attraverso l’interessamento di Sabrina Martinengo, la sua disponibilità all’opera. Il Csv invece ha contribuito ancora una volta alla stampa delle copie che invaderanno la provincia di Cuneo regalando così emozioni di mese in mese in tutte le famiglie che aggiudicandosene una copia o che decideranno di donarlo, magari in occasione del Natale, aiuteranno l’associazione. Tutto il ricavato infatti andrà a beneficio dell’associazione.

“Non mi resta che ringraziare tutti coloro che hanno reso tutto questo possibile - conclude Valter Dorati-. Un grazie in particolare va a Sabrina Martinengo, Marco Collemacine, Mario Figoni del Csv e ovviamente a tutti campioni dello sport che hanno partecipato: Marco Olmo, Gian Luca Manca, Claudio Pattarino, Pierangelo Calandra, Emanuele Becchis, Arianna Barale, Elisa Rigaudo, Martin Dematteis, Marta Bassino, Paolo Vacchetto, Federica Biscia, Irina Daziano ed Elisa Balsamo. Grazie di cuore!”.

Angela Pittavino