Un alveare in azienda: Barberis Spa di Alba costruisce sostenibilità con le api

CUNEO CRONACA - Api ed edilizia: un alveare è un esempio particolarmente virtuoso di competenze ingegneristiche supportate da una operatività senza paragoni. Barberis SPA di Alba, nel suo percorso di Società Benefit intrapreso nel 2024, ha scelto di compiere un atto dal valore non solo simbolico impiantando un apiario presso la propria sede aziendale. Alla nuova comunità di api vengono garantite condizioni circostanti ideali per una vita secondo natura sorprendentemente conciliabile con la presenza di una comunità umana e le sue attività, con la piantumazione in una parte dell’ampio giardino antistante gli uffici di fiori di campo.

In Barberis SPA Società benefit, realtà primaria del settore costruzioni e riqualificazioni immobiliari nel triangolo Lombardia/Piemonte/Liguria, la visione del futuro aziendale ruota intorno al concetto di sostenibilità con l’ambizione e la ferma volontà di coinvolgere a cascata l’intera filiera: l’azienda promuove l’innovazione tecnologica per migliorare l’efficienza dei cantieri e degli edifici realizzati, ridurre sprechi e consumi energetici, garantire un ambiente di lavoro sicuro e stimolante per i dipendenti e coinvolgere le comunità locali in progetti di rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile.

Un obiettivo a lungo termine che si è data Barberis: diventare un punto di riferimento per la realizzazione di edifici sostenibili e, in senso più ampio, dimostrare la fattibilità di un modello di business che genera profitto contestualmente a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e benessere collettivo. Il percorso, iniziato nel 2024, ha già ricevuto un primo importante riconoscimento a maggio 2025, assegnato durante l’appuntamento annuale della consegna dei Premi di Fedeltà al lavoro e dei Sussidi di studio della Cassa Edile della provincia di Cuneo. A Barberis SPA Società benefit un premio speciale come prima impresa benefit della Provincia di Cuneo, che in tal modo diventa un esempio che aiuta a diffondere la cultura della sostenibilità nelle aziende.

In base al sistema di valori enunciati, è stata progettata anche l’architettura della stessa sede societaria, dove l’integrazione immersiva nella natura circostante, oltre che testimoniare a 360° la visione aziendale, vuole essere da stimolo e garantire qualità alle giornate di lavoro dei dipendenti. Come ulteriore azione diretta e testimonianza della sensibilità alle tematiche ambientali, dei cambiamenti climatici e del difficile adattamento di tante specie animali a condizioni ostili, Barberis SPA Società benefit ha avviato il progetto per accogliere in alcune aree verdi accanto al proprio building una comunità di api con le loro arnie, oltre a un bee-hotel destinato a tutti gli altri insetti impollinatori, progettando un habitat ideale grazie alla piantumazione di fiori di campo ricchi di polline e nettare. Tutela della biodiversità, del territorioe delle sue risorse naturali spesso distrattamente sacrificate a urgenze contemporanee, crescita responsabile, creazione di valore condiviso con tutte le parti interessate: da espressioni di un vocabolario quasi astratto diventano gesti concreti di imprenditori moderni illuminati, proiettati responsabilmente al futuro attraverso progetti a lungo raggio.

L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere la salvaguardia delle api e degli insetti impollinatori che costituiscono degli attori centrali per la ricchezza e il mantenimento degli ecosistemi e della vegetazione, favorendo la loro integrazione nei contesti urbani e promuovendo attività di sensibilizzazione e divulgazione ambientale sul tema. La messa a terra del progetto è stata concertata con Beeing, un’azienda specializzata che è occupata dell’installazione dell’arnia con collocazione dello sciame, e della fornitura del Bee-hotel, del monitoraggio e dell’organizzazione dell’attività del sito che vede il personale coinvolto con un ruolo attivo, di attività dedicate, di esperienze piacevoli di teambuilding, nonché beneficiari della produzione di questo miele speciale a km “meno di zero”.

Attraverso questa iniziativa, Barberis SPA Società benefit racconta lucidamente che innovare è avere il coraggio di tornare a una condivisione pacifica delle risorse naturali; operare nel settore delle costruzioni oggi significa assumersi la responsabilità di contribuire a un cambiamento positivo, alla trasformazione dei luoghi in cui viviamo, lavoriamo e ci incontriamo in spazi che rispettino l’ambiente, valorizzino le persone e promuovano il benessere delle comunità.

