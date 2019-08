Un'unica Atl per valorizzare i territori di Langhe, Roero e Monferrato

Si è concluso il processo di accorpamento tra l’Atl Langhe Roero e l’Atl Asti Turismo. Dopo l’avvenuta firma tra il presidente Luigi Barbero e il liquidatore Angelo Dabbene, si può dichiarare compiuta l’unione tra le due Atl che vede coinvolti i territori delle Langhe del Monferrato e del Roero.

Da oggi si potrà quindi parlare ufficialmente di Ente Turismo Langhe Monferrato Roero. Il personale delle due Atl diventa così un unico staff con l’obbiettivo di lavorare in modo unitario al fine di promuovere e valorizzare il territorio.

Luigi Barbero, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero: "Con la firma dell’atto di definitiva unione dei due territori attraverso il trasferimento del ramo d’azienda dell’Atl di Asti in quello di Alba, si completa in modo definitivo il percorso lungo articolato e complesso. Siamo molto soddisfatti di quanto sottoscritto questa mattina davanti al notaio, è un’operazione che rimarrà negli annali, quale atto di grande portata che vede l’unione di due territori importanti della Regione Piemonte. Sotto l’aspetto turistico si metteranno insieme le forze e le risorse per essere sempre più protagonisti a livello nazionale, ma soprattutto internazionale. La collaborazione, già in atto da alcuni mesi, evidenza i primi riscontri estremamente positivi, sia sotto l’aspetto operativo, che vede il forte spirito collaborativo dei vari addetti che oggi formano un unico grande staff, sia sotto quello politico istituzionale che, come registrato anche nell’ultima assemblea tenuta la scorsa settimana, ha dato prova di grande unità, voglia di fare bene insieme, senza prevaricare avendo come obbiettivo ultimo quello del successo collettivo".