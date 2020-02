"Un'iniziativa per sdrammatizzare": la comunità virtuale di Cuneo2night si incontra in videochat

L'emergenza Coronavirus e la relativa ordinanza della Regione Piemonte che vieta l'organizzazione di eventi che comportino l'assembramento di persone hanno portato la comunità virtuale di "Cuneo2night" ad annullare tutti i raduni che il gruppo aveva in programma per questa settimana.

In un periodo di rinascita per il progetto che l'informatico Felice Marra porta avanti dal 2002 per creare momenti di socializzazione tra le persone della provincia di Cuneo, questa situazione comporta una battuta d'arresto per le attività del gruppo. E' nata così l'idea di fare ugualmente i raduni, non dal vivo ma in una grande videochat aperta a tutti accessibile tramite l'app di Cuneo2night. "Quarantena2night, i raduni ai tempi del Coronavirus" è il nome ironico che gli è stato attribuito per sdrammatizzare.



L'appuntamento è per venerdì 28 febbraio alle 20. Probabilmente sarà una videochat molto caotica e ci saranno dettagli da aggiustare, ma può essere una buona occasione per capire se può essere uno strumento di socializzare per tutti coloro che non hanno modo di poter partecipare ai raduni dal vivo per impegni familiari, dando la possibilità di fare gruppo con altre persone della provincia tramite questa iniziativa ovunque si trovino. L'applicazione con la videochat del gruppo è scaricabile dal sito www.cuneo2night.it.