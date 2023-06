Riprendono i temporali in Granda, ma da giovedì temperature fino a 27 gradi con l'alta pressione

Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso con parziali schiarite nel corso della mattinata e nuovo aumento della copertura nuvolosa dal pomeriggio per cumuli in formazione a partire dalle zone montane e pedemontane.

Precipitazioni: rovesci e temporali sparsi, deboli o moderati, tra Cuneese, Torinese, Vercellese, Verbano ed alto Novarese nella notte, in temporaneo esaurimento in mattinata; nuovi rovesci e temporali dal pomeriggio su zone montane e pedemontane, con successivo interessamento delle pianure. Fenomeni in esaurimento nel corso della serata.