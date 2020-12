Tutela dei minori: gruppo di Minoranza in Consiglio regionale presenta indagine conoscitiva

CUNEO CRONACA - I Gruppi Consiliari di minoranza del Consiglio regionale del Piemonte organizzano per venerdì 4 dicembre, alle 12, sul canale Facebook “Gruppo Pd del Piemonte”, una conferenza stampa sull'indagine conoscitiva sulla tutela dei minori in Piemonte. Relazione dei gruppi Consiliari di Minoranza.

Introdurrà Raffaele Gallo, presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale. Illustreranno la relazione Monica Canalis, vice segretaria Pd Piemonte e Consigliera regionale e Francesca Frediani, consigliera regionale del Gruppo M5S.

Concluderanno: Sean Sacco, presidente del Gruppo M5S in Consiglio regionale, Mario Giaccone, presidente del Gruppo Lista Monviso in Consiglio regionale; Marco Grimaldi, presidente del Gruppo Luv in Consiglio regionale; Silvio Magliano, Presidente del Gruppo Moderati in Consiglio regionale.