Turismo in crescita in Langhe e Roero: +4% di arrivi e boom di visitatori internazionali

CUNEO CRONACA - Il Comune di Aba ha ospitato nella sala del Consiglio “T. Bubbio” l’evento di presentazione dei flussi turistici 2024, organizzato dall’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero. Presenti, oltre al sindaco Alberto Gatto e all’Assessore al Turismo Caterina Pasini, il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, in video collegamento, l’Assessore regionale al Turismo Marina Chiarelli, il Presidente di Visit Piemonte Beppe Carlevaris, il Presidente dell’ATL Mariano Rabino, oltre ai rappresentanti della città di Asti e di Bra e assessori e consiglieri del Comune di Alba.

Il bilancio del turismo in Langhe, Monferrato e Roero nell’anno da poco concluso segna +4% di arrivi e +5,2% di presenze rispetto al 2023, per la prima volta oltre il milione e mezzo. Nel 2024 la destinazione ha registrato una quota di pernottamenti esteri nettamente superiore a quella italiana, rispettivamente pari a 60,9% e 39,1%. I primi cinque mercati esteri sono Svizzera (che registra +7,3% rispetto al 2023), Germania (+7,8%), Paesi Bassi (+24,9%), Stati Uniti (+3,3%) e Francia (+10,2%). In forte crescita anche la Spagna (+16,3%), la Repubblica Ceca (+35,1%), il Portogallo (+50,2%) e la Nuova Zelanda (+37,3%).

Il settore turistico in Langhe Monferrato Roero guarda con ottimismo al 2025. I dati mostrano che i mesi estivi e autunnali saranno trainanti per il settore, con un picco di prenotazioni già evidente per le prime due settimane di agosto e per il periodo tra il 6 e il 20 settembre. Un trend spinto soprattutto dalla domanda internazionale, che si conferma un elemento chiave per la crescita dell’area. Per quanto riguarda la stagione primaverile, l’analisi presenta una domanda più concentrata sui fine settimana.

Il sindaco Alberto Gatto e l’assessore al Turismo Caterina Pasini: “I numeri della stagione turistica 2024, in costante crescita, confermano ancora una volta il grande richiamo del nostro territorio e il prezioso lavoro dell’Atl, capace di intercettare le esigenze dei visitatori, arricchire l’offerta con nuovi servizi ed esperienze e accrescere ulteriormente l’attrattività di questa straordinaria destinazione. Le nostre eccellenze sono un forte elemento di richiamo, ma è la qualità dei servizi e dell’ospitalità a rendere Langhe, Monferrato e Roero una meta privilegiata a livello internazionale. Questi risultati ci riempiono di orgoglio e le prospettive positive per il futuro ci spingono a lavorare con ancora più entusiasmo, rafforzando la sinergia che da sempre ci contraddistingue”.