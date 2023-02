Truffe, al via campagna informativa sugli autobus e incontri nei centri anziani di Cuneo

CUNEO CRONACA - Nell’ambito delle iniziative promosse dal Comando Provinciale Carabinieri di Cuneo per la prevenzione dei reati predatori in danno delle fasce più deboli della popolazione e, in particolare, degli anziani, è stata realizzata una campagna di sensibilizzazione tramite l’apposizione di foto e messaggi su pullman di linea che opereranno nella provincia e a livello regionale.

Mercoledì 22 febbraio, alle 11, in piazza Galimberti a Cuneo, verranno presentati i primi due autobus sui quali sono state applicate le vetrofanie in tema. L’iniziativa, alla quale ha contribuito la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e la società Bus Company, avrà la durata di un anno e vedrà coinvolti venti mezzi.

Alla presentazione saranno presenti, il Comandante della Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”, Generale di Brigata Antonio di Stasio, il Comandante provinciale dei Carabinieri di Cuneo, Colonnello Giuseppe Carubia, l’Amministratore Delegato di Bus Company, Enrico Galleano ed i vertici della Fondazione Crc.

Lunedì 27 febbraio alle ore 15 presso il centro anziani di Confreria in via Valle Maira 144 avrà luogo il primo incontro sul tema delle truffe agli anziani. Gli incontri sono promossi dal Comune di Cuneo (settore socio educativo), all’interno del progetto "Prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani" in collaborazione con il Comando provinciale dei Carabinieri di Cuneo e la cooperativa sociale Emmanuele.

Il progetto ha lo scopo di fornire alcune indicazioni utili per tutelarsi al meglio di fronte alle truffe, attraverso differenti modalità. Durante l’incontro i carabinieri presenteranno le truffe più frequenti e attuali e le strategie attraverso le quali le persone anziane possono tutelarsi e denunciare.

Insieme alle forze dell’ordine, all’incontro sarà presente anche un’educatrice della cooperativa Emmanuele, che accompagnerà gli anziani nel riconoscere l’importanza di avere intorno una rete di fiducia a cui rivolgersi e a cui chiedere aiuto. Spesso infatti le persone vittime di truffe faticano ad esporsi e a denunciare: per questo motivo i momenti informativi saranno anche occasione di scambio e confronto tra i partecipanti.

Gli incontri verranno realizzati tra febbraio e maggio 2023 in tutti i centri d’incontro per anziani del Comune di Cuneo che hanno aderito all’iniziativa.