Treni, proposte e richieste alla Regione del Gruppo Pendolari Cuneo-Torino

Riceviamo e pubblichiamo la lista delle proposte e delle richieste che il Gruppo Pendolari Cuneo-Torino vuole portare all'attenzione del governatore Cirio e del neo assessore ai Trasporti Gabusi al fine di migliorare la rete ferroviaria regionale e di limitare i disagi dei pendolari.



"1. Attuazione della realizzazione del piano di intervento Rfi alle stazioni di Cuneo, Savigliano, Cavallermaggiore, Racconigi e Carmagnola per loro sistemazione infrastrutturale, riqualificazione e adeguamento alle norme europee.



2. Intervento di sistemazione alle coperture delle pensiline delle stazioni di Cuneo, Fossano, Savigliano e Mondovì poiché ogni volta che piove l’acqua si riversa anche nei sottopassi oltre che sulle banchine creando pericoli e disagi.



3. Si richiedono maggiori controlli a bordo treno in particolare negli orari serali sia da parte del personale Trenitalia che della Polfer anche nella tratta Fossano-Cuneo, per garantire sicurezza sia al personale di bordo nel loro esercizio sia ai passeggeri nel loro viaggio.



4. Attuare il progetto di raddoppio della linea ferroviaria tra Cuneo e Fossano in attesa da più di 35 anni.



5. Velocizzare i tempi di percorrenza dei treni RV.



6. Migliorare le interconnessioni e le integrazioni abbonamenti/biglietti tra treni e bus.



7. Garantire le connessioni d’orario tra i convogli Torino-Savona con quelli Fossano-Cuneo-Limone, o , meglio ancora, avere corse dirette Torino-Cuneo con cadenza oraria.



8. Trovare soluzione al sovraffollamento dei treni 22965 e 4755, ad esempio adottando materiale rotabile adeguato e non sottodimensionato.



9. Garantire coincidenza a Fossano tra il REG 22960 con il RV 10122 oppure trasformare il REG 22960 in treno diretto a Torino, anticipando il RV10122, con fermata a Racconigi



10. Miglioramento dell’informazione in stazione e a bordo treno in particolare in caso di ritardi superiori ai 5 minuti e dell’applicazione “smart caring” atta ad informare della motivazione del ritardo.



11. Miglioramento del servizio di pulizia nelle stazioni e a bordo treno.



12. Estensione degli orari di apertura dei servizi igienici posti nelle stazioni, dove necessario.



13. Richiesta di nuovo materiale rotabile o restyling di quello esistente per migliorare il condizionamento interno alle vetture, installazione videocamere di sorveglianza e possibile attivazione nuovi servizi quali il WI-FI a bordo treno.



14. Allargamento dell’offerta commerciale inserendo la possibilità di scegliere tra abbonamento Formula e abbonamento solo Trenitalia per tutto il territorio regionale, inserendo anche città al momento non incluse nell’offerta Formula (es. Mondovì).



15. Riattivazione al traffico passeggeri delle linee ferroviarie Saluzzo-Cuneo e Cuneo-Mondovì e altre linee attualmente sospese, elettrificando le linee che ancora non lo prevedono.



16. Potenziamento della linea Torino-Cuneo-Nizza-Ventimiglia.



17. Riqualificazione aree Movicentro di Cuneo e di Fossano che dovrebbero prevedere, oltre ai servizi essenziali (es. biglietterie per treni e bus, quadri orari e servizi igienici), come minimo un punto di informazione turistica ma anche la possibilità di noleggio biciclette e/o servizio di car-sharing e di ristoro.



18. Inserimento nell’offerta commerciale di una linea ferroviaria diretta Cuneo-Alba- Asti-Milano oppure un Cuneo-Milano via Torino con poche fermate usando un Freccia Bianca o IC.



19. Realizzazione del progetto MetroGranda (o similari) per un sistema di trasporto provinciale/regionale efficace e funzionale.



20. Realizzare un collegamento ferroviario con l’aeroporto di Levaldigi con connessione alla linea Torino-Cuneo.



21. Creazione di una trasversale del basso Piemonte con un collegamento Cuneo-Alessandria con fermate: Busca, Saluzzo, Savigliano, Cavellermaggiore, Bra, Alba, Castagnole, Canelli, Nizza Monferrato con coincidenze ad Alessandria per Genova, Piacenza, Mortara".

