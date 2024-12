"Trasmutazioni" porta al Teatro Civico di Caraglio una riflessione grottesca sull’amore

CUNEO CRONACA - Sabato 7 dicembre, alle 21, al Teatro Civico di Caraglio, andrà in scena D’amore o di cannibalismo, spettacolo che rappresenta una cruda riflessione su come dissezionare l’amore di Camilla Bassetti, con Marita Fossat, Carmine Paraggio, Marco Bandiera e Stefano Palazzo e con la regia di Mauro Piombo. Uno spettacolo che è inserito in "Trasmutazioni", la stagione teatrale organizzata da Santibriganti Teatro nei tre teatri civici di Caraglio, di Busca e di Dronero. D’amore o di cannibalismo è uno spettacolo che si pone l’obiettivo di aprire una cruda riflessione sull’amore e tenta di farlo dissezionandolo nelle sue varie forme. Cosa siamo disposti a fare quando entrano in gioco i sentimenti?

Uno spettacolo teatrale con quattro giovanissimi attori e al centro il tema più antico: la fame d’amore. Tre fratelli, una ragazza e una fame vorace perché questo è l’amore: una feroce morsa allo stomaco che qualcuno soddisfa con ingordigia, altri si riempiono per ghiottoneria, ma per altri ancora come per la protagonista gli appetiti parlano e le voci delle viscere sono difficili da saziare. Una conduttrice di un Reality Show, tre concorrenti. Cuori da desiderare, assaporare e conquistare. Tre fratelli, una giovane donna e una fame vorace perché questo è l’amore: una feroce morsa allo stomaco. Una commedia surreale e grottesca che attraverso i linguaggi del teatro popolare morde gli innamorati nelle loro ipocrisie e ingenuità fino ad arrivare all’osso.

D’amore o di cannibalismo è uno spettacolo di IBRIDI(s)_Libero Collettivo Teatro Progetto, di cui Mauro Piombo ne cura la direzione artistica, prodotto da Santibriganti Teatro. Allo spettacolo hanno collaborato: Tommasina Giuliasi, fotografa e grafica; Michela Maffo, costumi di scena; Ezio Fossat, elementi di scena; Siyana Mihova, pittrice e scultrice. Lo spettacolo è stato sostenuto da una campagna di crowfounding sulla piattaforma Produzioni dal Basso.

Santibriganti Teatro continua il suo percorso inclusivo e ramificato con un cartellone di una ventina di spettacoli scrupolosamente selezionati per i tre teatri civici, di Caraglio, Busca e di Dronero, fino a fine maggio 2025. Titoli tout public e per le famiglie, non di pura evasione, ma di impegno, per l’ambiente, i diritti, le donne, gli immigrati, i diversamente abili, la memoria. Si tratta di teatro però, non di comizi, non di lezioni, dove il bello e l’utile passano anche attraverso il divertimento e la risata.



Ed è così che si concretizza "Il teatro fa il suo giro" attraverso 3 teatri e una grande stagione grazie alla nuova stagione dal titolo Trasmutazioni. Un progetto sostenuto dalla Fondazione CRC, dalla Fondazione CRT e dalla Regione Piemonte. Ai nuovi spettatori e al pubblico affezionato i sindaci e gli assessori alla Cultura di Caraglio, di Busca e di Dronero insieme a Santibriganti Teatro augurano una buona stagione.

La stagione teatrale 2024/2025 “Trasmutazioni” dei Teatri Civici di Caraglio, Busca e Dronero, organizzata da Santibriganti Teatro, è stata realizzata con il sostegno del Comune di Caraglio, del Comune di Busca e del Comune di Dronero, della Fondazione CRC della Fondazione CRT e della Regione Piemonte. In collaborazione con Torino Fringe Festival, In-Box Verde, ARCI, Terres e Teatranza. Santibriganti Teatro aderisce al Comitato Emergenza Cultura.

I biglietti per gli spettacoli sono disponibili online su www.ticket.it e su www.santibriganti.it.

Per le serate, il prezzo è di €12 + 10% diritti di transazione, mentre per le domeniche pomeriggio il costo è di €6 + 10% diritti di transazione.

In cassa, con apertura un'ora prima dello spettacolo, il prezzo intero è di €15, il ridotto di €13, e il ridotto extra di €9. Per le domeniche pomeriggio, il prezzo ridotto è di €8.

Il biglietto ridotto è valido per chi ha fino a 25 anni, oltre 65 anni, tesserati di associazioni culturali di Caraglio, Busca, Dronero, Valle Grana, Valle Maira e Val Varaita, soci ARCI, allievi di scuole di teatro, musica, danza, circo, studenti universitari e enti convenzionati.

Il biglietto ridotto extra è valido per ragazze/i fino a 18 anni.

Inoltre, è disponibile il carnet Cometumivuoi, con 10 ingressi al prezzo di €100 o 5 ingressi a €55. Il carnet non è nominale e può essere utilizzato per 10 o 5 spettacoli distinti o anche da un gruppo per un solo spettacolo. È valido anche per tutte le combinazioni intermedie. Il carnet può essere acquistato presso la cassa del teatro nei giorni di spettacolo.

Per gli spettacoli Teatrino al Forno del Pane e Le Cercle Rouge, i biglietti sono disponibili online al prezzo di €8 + 10% diritti di transazione, mentre in cassa il prezzo è di €10 per posto unico.